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Сати Казанова старательно скрывает беременность под свободными нарядами
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Сати Казанова старательно скрывает беременность под свободными нарядами 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Слухи о том, что 35-летняя Сати Казанова ждет первенца появились еще в конце марта, однако тогда экс-солистка «Фабрики» категорически опровергла эту информацию. Позднее в Сети было опубликовано видео, с выступления певицы на канале МУЗ-ТВ. Для появления на публике Сати выбрала свободное блестящее платье с завышенной талией, которое должно было скрыть изменения в ее фигуре, но ветер сделал свое дело, и поклонники увидели округлившийся живот Казановой. Подтверждают интересное положение экс-солистки «Фабрики» и ее недавние фотографии с модного показа Алены Ахмудуллиной.
В качестве наряда на мероприятие певица выбрала свободную футболку и юбку-миди, которую дополнила свободным бежевым тренчем и обувью на плоском ходу. В комментариях к публикации многочисленные пользователи соцсети вновь поздравили Сати с грядущим пополнением и сошлись во мнении, что новый статус певице очень к лицу.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1755194193067015241_5936478"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2450980392157)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2450980392157)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Отметим, что свадьбу с итальянским фотографом Стефано Тиоццо Казанова столь же долго скрывала от общественности. Как известно, теперь уже супруги устроили сразу три торжества: официальное в столице, а также в Италии (на родине жениха) и в Кабардино-Балкарии (на родине невесты).
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