Сати Казанова старательно скрывает беременность под свободными нарядами

Слухи о том, что 35-летняя Сати Казанова ждет первенца появились еще в конце марта, однако тогда экс-солистка «Фабрики» категорически опровергла эту информацию. Позднее в Сети было опубликовано видео, с выступления певицы на канале МУЗ-ТВ. Для появления на публике Сати выбрала свободное блестящее платье с завышенной талией, которое должно было скрыть изменения в ее фигуре, но ветер сделал свое дело, и поклонники увидели округлившийся живот Казановой. Подтверждают интересное положение экс-солистки «Фабрики» и ее недавние фотографии с модного показа Алены Ахмудуллиной.

В качестве наряда на мероприятие певица выбрала свободную футболку и юбку-миди, которую дополнила свободным бежевым тренчем и обувью на плоском ходу. В комментариях к публикации многочисленные пользователи соцсети вновь поздравили Сати с грядущим пополнением и сошлись во мнении, что новый статус певице очень к лицу.

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