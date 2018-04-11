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Euroclear перевела расчеты по бумагам подпавших под санкции компаний РФ в ручной режим
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Euroclear перевела расчеты по бумагам подпавших под санкции компаний РФ в ручной режим 

Банки.ру 25 минут назад
«В свете новых санкций мы предприняли меры, которые позволят нам отслеживать действия с ценными бумагами, на которые распространяются санкционные меры. В частности, мы приостановили автоматизированную обработку распоряжений по данным ценным бумагам. При этом расчет по ним выполняется вручную», — говорится в сообщении Euroclear.
В компании напомнили, что Euroclear является частью финансового рынка. «Мы несем ответственность за соблюдение юридических обязательств перед рынками, которые мы обслуживаем», — отмечается в документе.
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