Новый прокурор

Приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки младший советник юстиции Максим Кротов назначен на должность прокурора Камешковского района.

Известно, что новый прокурор района родился в 1983 году в Петропавловск-Камчатском. В 2005 году окончил Владимирский государственный педагогический университета. С марта 2008 года был помощником, а затем и старшим помощником Вязниковского межрайонного прокурора. Дослужился до должности заместителя межрайнного прокурора.

Женат, воспитывает сына.