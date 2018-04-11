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Новый прокурор 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-служба Прокуратура Владимирской области
Приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки младший советник юстиции Максим Кротов назначен на должность прокурора Камешковского района.
Известно, что новый прокурор района родился в 1983 году в Петропавловск-Камчатском. В 2005 году окончил Владимирский государственный педагогический университета. С марта 2008 года был помощником, а затем и старшим помощником Вязниковского межрайонного прокурора. Дослужился до должности заместителя межрайнного прокурора.
Женат, воспитывает сына.
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