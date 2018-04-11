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Трамп своими заявлениями давит на экспертов ОЗХО — постпред РФ
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Трамп своими заявлениями давит на экспертов ОЗХО — постпред РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Постпред отметил, что Москва надеется на то, что специалистам хватит мужества для проведения честного и профессионального исследования.
Постпред России заявил, что США своими заявлениями о возможных ударах по Сирии давят психологически на экспертов ОЗХО. Об этом в эфире Первого канала заявил постоянный представитель России при организации Александр Шульгин.
«Это — своеобразная форма психологического давления. Действительно это будет довлеть над экспертами (ОЗХО. — прим. ред.), которые выезжают на место для того, чтобы во всем разобраться», — цитирует РИА Новости слова Александра Шульгина.
Он также отметил, что Москва надеется, что специалистам хватит мужества для проведения честного и профессионального исследования.
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