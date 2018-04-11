Трамп своими заявлениями давит на экспертов ОЗХО — постпред РФ

Постпред отметил, что Москва надеется на то, что специалистам хватит мужества для проведения честного и профессионального исследования.

«Это — своеобразная форма психологического давления. Действительно это будет довлеть над экспертами (ОЗХО. — прим. ред.), которые выезжают на место для того, чтобы во всем разобраться», — цитирует РИА Новости слова Александра Шульгина.

Он также отметил, что Москва надеется, что специалистам хватит мужества для проведения честного и профессионального исследования.