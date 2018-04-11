Власти Минвод установили имена танкистов, погибших при освобождении города от фашистов

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 11 апреля / ТАСС /. Имена более сорока советских танкистов, погибших при освобождении города от фашистов в 1943 году, установили в Минеральных Водах. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.

"Имена героев, место призыва, их воинские части нашли в материалах Минобороны России и на интернет-ресурсах поисковики Андрей Бекичев из Минвод и Лариса Бартеньева из Санкт-Петербурга . 41 фамилия будет нанесена на памятнике в хуторе Утренняя Долина, со стороны которого шло освобождение города 12 января 1943 года", — сообщили в пресс-службе администрации.

Самому старшему из списка погибших было 37 лет, самыми младшими были 19-летние призывники. Много уроженцев Украинской ССР, Белорусской ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР, Азербайджанской ССР, есть уроженцы Башкирии , астраханцы, рязанцы.

В пресс-службе отметили, что памятник освободителям в Утренней Долине был установлен в 1957 году, на месте братской могилы, где, по имеющимся данным, было захоронения 370 человек. На памятнике высечены фамилии 111 бойцов, которые известны, к ним добавят 41 вновь установленную. «Новые имена будут высечены на памятнике, еще 218 танкистов до сих пор не установлены», — сообщает пресс-служба.

По данным краеведов, утром 12 января 1943 года передовой отряд 140-й отдельной танковой бригады, попал в засаду отступающего противника в местечке между хуторами Утренняя Долина и Новотарка. Неравный бой с превосходящими силами гитлеровцев длился полтора часа, пока не подоспели основные силы советских войск.

"В мае у памятника в Утренней Долине пройдет акция памяти, где будут представлены и названы имена воинов", — сообщает пресс-служба администрации.