Дни открытых дверей проходят на предприятиях Рузского городского округа

На предприятиях и в организациях Рузского городского округа проходят Дни открытых дверей для выпускников образовательных организаций, акция приурочена к проведению Праздника труда, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Дни открытых дверей на предприятиях и в организациях мы стараемся проводить регулярно. Это помогает нашим выпускникам познакомиться с работой конкретных предприятий, определиться с будущей профессией. В том числе благодаря этой работе ежегодно мы наблюдаем стабильное снижение уровня безработицы», — сказал глава муниципалитета Максим Тарханов

Глава округа выразил надежду, что до 3 мая этого года 1208 человек из 18 образовательных организаций посетят 39 организаций.

Тарханов отметил, что в 2017 году в Рузском округе создано 1134 новых рабочих места на крупных предприятиях и в малом бизнесе, что позволило снизить уровень безработицы с 0,91% до 0,73%.