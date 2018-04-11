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Вдовин обратился с призывам к неравнодушным
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Вдовин обратился с призывам к неравнодушным 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Депутат Орловского областного Совета Михаил Вдовин призывает жителей Орла принять участие в расчистке сквера и склонов парка «Дворянское гнездо», сообщили в пресс-службе облсовета.
Вдовин обратился к жителям города с призывом: «Уважаемые друзья! Пока наступивший год — год 200-летия И. С. Тургенева — для Попечительского совета по возрождению Дворянского гнезда не обнадёживает добрыми предпосылками по благоустройству сквера и Дома-памятника. Приходится, как и во все предыдущие годы, надеяться на свои силы. Призываю всех неравнодушных помочь нам!»
Всех, кто желает принять участие в благоустройстве «Дворянского гнезда» приглашают прийти в парк 13 апреля. Сбор у ротонды в 11.00. Организаторы мероприятия просят по возможности взять с собой бензопилы.
Сообщение Вдовин обратился с призывам к неравнодушным появились сначала на РИА 57.
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