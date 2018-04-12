В МГУ прошло учредительное собрание Национальной ассоциации международной информбезопасности

В главном корпусе Московского государственного университета состоялось учредительное собрание организации НАМИБ, созданной при участии ведущих экспертов страны в сфере информационной безопасности и при поддержке «Норникеля»

Нынешняя ситуация в сфере кибербезопасности в последнее время все чаще сравнивается с международной обстановкой с середине 1960-х годов, когда между ведущими странами мира отношения накалились до такой степени, что они были готовы применить имеющееся у них ядерное оружие, которое могло прекратить существование всего живого на Земле. На данный момент от хакерских угроз порой могут пострадать целые города из-за нападения на объекты энергетики и транспорта, а также на производственные предприятия.

Ярким примером сложившейся в сети непростой ситуации с кибербезопасностью является недавнее выступление в сенате США основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга , которому пришлось оправдываться за утечку персональных данных 87 миллионов пользователей сайта. Позднее эти данные были использованы для манипуляции избирателями в ходе президентских выборов в Соединенных Штатах 2016 года. Цукерберг заявил сенаторам, что на интернет-просторах сейчас идет настоящая «гонка вооружений», и с каждым днем методы распространения дезинформации становятся все совершенней.

Отметим, что по данным «Лаборатории Касперского» , в течение лета 2017 года 32 процента компьютеров, которые связаны с производственной структурой Российской Федерации были подвержены хакерским атакам. И не для кого не является секретом, что в большинстве случаев ответственность за подобные действия лежит на спецслужбах разных стран.

ШОС, БРИКС и ОБСЕ. В связи с вышеизложенными фактами в России было решено создать структуру, которая могла бы участвовать в создании международной системы кибербезопасности, по средством ведения переговоров с подобными организациями из других стран, а также представляла РФ уровне ООН