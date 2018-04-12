В МГУ прошло учредительное собрание Национальной ассоциации международной информбезопасности 

В главном корпусе Московского государственного университета состоялось учредительное собрание организации НАМИБ, созданной при участии ведущих экспертов страны в сфере информационной безопасности и при поддержке «Норникеля».
Нынешняя ситуация в сфере кибербезопасности в последнее время все чаще сравнивается с международной обстановкой с середине 1960-х годов, когда между ведущими странами мира отношения накалились до такой степени, что они были готовы применить имеющееся у них ядерное оружие, которое могло прекратить существование всего живого на Земле. На данный момент от хакерских угроз порой могут пострадать целые города из-за нападения на объекты энергетики и транспорта, а также на производственные предприятия.
Ярким примером сложившейся в сети непростой ситуации с кибербезопасностью является недавнее выступление в сенате США основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, которому пришлось оправдываться за утечку персональных данных 87 миллионов пользователей сайта. Позднее эти данные были использованы для манипуляции избирателями в ходе президентских выборов в Соединенных Штатах 2016 года. Цукерберг заявил сенаторам, что на интернет-просторах сейчас идет настоящая «гонка вооружений», и с каждым днем методы распространения дезинформации становятся все совершенней.
Отметим, что по данным «Лаборатории Касперского», в течение лета 2017 года 32 процента компьютеров, которые связаны с производственной структурой Российской Федерации были подвержены хакерским атакам. И не для кого не является секретом, что в большинстве случаев ответственность за подобные действия лежит на спецслужбах разных стран.
В связи с вышеизложенными фактами в России было решено создать структуру, которая могла бы участвовать в создании международной системы кибербезопасности, по средством ведения переговоров с подобными организациями из других стран, а также представляла РФ уровне ООН, ШОС, БРИКС и ОБСЕ.
10 апреля в главном здании Московского госуниверситета состоялось учредительное собрание Национальной ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ), учредителями которой, помимо МГУ, также выступили МГИМО и РАНХиГС. Поддержку проекту оказали горно-металлургическая компания «Норникель» и официальное издание МИД РФ «Международная жизнь». На базе данной организации будут созданы несколько экспертных групп по профильным областям. НАМИБ должна стать всероссийским центром, как теоретических, так и практических знаний в сфере информационной безопасности. Ассоциаци призвана объединять опыт государства, бизнеса и общества для общей цели — борьбы с кибератаками.