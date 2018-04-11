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Не спешите покупать iPad 2018, в нем очень много брака
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Не спешите покупать iPad 2018, в нем очень много брака 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Не спешите покупать iPad 2018, в нем очень много бракаКажется, в iPad 2018 года Apple напрочь забыла о каком-либо качестве сборки. Сразу видно, планшет от студентов для студентов.
Не так давно Никита Горяинов рассказывал о волосе под стеклом этого планшета. Но на этом проблемы не закончились.
Один из наших читателей рассказал о неприятном инциденте: под стеклом iPad 2018 была пыль, прямо без коробки.
Довольно заметные белые пылинки: их хорошо видно при выключенном экране. При включенном экране их тоже видно (особенно на белом фоне).
Причём ладно, если бы это была разовая ситуацию. При обнаружении пыли была предложена замена на аналогичное устройство. Как бы не так, под стеклом снова оказалась пыль. В итоге, был оформлен возврат.
Через день пользователь решил попытать удачи в другом магазине. Представьте его удивление, когда при распаковке вновь обнаружилась пыль под стеклом.
Нет, серьезно, это реально какое-то недоразумение. Три из трёх планшетов оказались бракованными — как так можно, Apple?
Проверяйте технику на месте
Чтобы не пришлось потом снова возвращаться в магазин и требовать замены, спорить с продавцами и так далее, всегда проверяйте технику на месте.
Так вы сможете прямо при продавцах проверить товар и отстоять свою позицию. По возможности, совершайте проверку до покупки.
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