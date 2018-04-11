Постпред РФ: США оказывают давление на экспертов ОЗХО

В СМИ появилась информация о том, что в Восточной Гуте якобы было применено химическое оружие. Россия опровергла сообщения, заявив, что они направлены на срыв операции по выводу боевиков. Информацию об «атаке», кстати, не смогли подтвердить в ВОЗ , и опровергли местные медики. Сегодня президент Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что Россия должна быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии

Шульгин сказал, что заявления Вашингтона говорят о необходимости удара по объектам сирийской армии и это «своеобразная форма психологического давления», особенно если учесть, что специалисты собираются отправиться в Сирию.

«Будем рассчитывать, что экспертам хватит мужества для того, чтобы честно и профессионально выполнить их долг», — сказал Шульгин.

В чем разница между резолюциями США и России по Сирии?