Постпред РФ: США оказывают давление на экспертов ОЗХО 

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что США оказывают психологическое давление на экспертов организации, пишет РИА Новости.
В СМИ появилась информация о том, что в Восточной Гуте якобы было применено химическое оружие. Россия опровергла сообщения, заявив, что они направлены на срыв операции по выводу боевиков. Информацию об «атаке», кстати, не смогли подтвердить в ВОЗ, и опровергли местные медики. Сегодня президент Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что Россия должна быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии.
Шульгин сказал, что заявления Вашингтона говорят о необходимости удара по объектам сирийской армии и это «своеобразная форма психологического давления», особенно если учесть, что специалисты собираются отправиться в Сирию.
«Будем рассчитывать, что экспертам хватит мужества для того, чтобы честно и профессионально выполнить их долг», — сказал Шульгин.
В чем разница между резолюциями США и России по Сирии?
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США по расследованию химических атак в Сирии. Подробнее.