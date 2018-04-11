На заседании комиссии горсовета Калининграда говорили о муниципальном контроле и названиях улиц

Мой Калининград . В Калининграде сегодня, 11 апреля 2018 года, на заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению и общественной безопасности депутаты обсудили Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осуществление на территории городского округа «Город Калининград».

В частности, в документе прописывается, что муниципальный контроль осуществляется администрацией городского округа в лице органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля (структурных подразделений администрации), прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 11 апреля 2018 года, в горсовете.

Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их осуществление на территории городского округа разработан в соответствии с требованиями федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях обеспечения соблюдения прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля на территории городского округа «Город Калининград».

Кроме того, комиссией рассматривались предложения топонимической комиссии, касающиеся названий улиц. Так, второй эстакаде предложено официально присвоить именно это название, которое сложилось исторически, также дать имена новым улицам — улица Орбитальная и проезд Речной. При этом имеет смысл аннулировать названия улиц: Полярная, Гастелло, Армавирская, Компасная, переулок Ивана Сусанина, поскольку фактически этих улиц уже не существует, из-за архитектурно-планировочных изменений, которые происходят в течение последних лет, там нет зданий и сооружений.

Эти вопросы будут вынесены на заседание городского совета.