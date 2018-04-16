Пространство, парк или несколько сцен. Пять мнений о том, как переделать пермскую эспланаду

Строительство нового фонтана на эспланаде вызвало волну критики среди общественности города. Среди тех, кто выступил против поспешной застройки квартала №68, градозащитник Денис Галицкий . Он предложил разработать альтернативную концепцию развития эспланады и вынести ее на широкое общественное обсуждение. Подробности — в нашем материале.

В этом году власти Перми представили проект масштабной реконструкции эспланады в квартале №68 напротив здания Законодательного собрания. Инвестором проекта стал некоммерческий фонд «Содействие XXI век». Предполагается, что фонд выделит на строительство фонтана порядка 130 миллионов рублей, столько же выделят городской и краевой бюджеты. По проекту, на эспланаде построят огромный амфитеатр, вокруг него будет парк, а в центре — светомузыкальный фонтан. Новый фонтан будет больше Театрального, с поворотными форсунками и разноцветной подсветкой.

Строительство фонтана началось на эспланаде в начале апреля. Подрядчик огородил забором часть территории квартала. Однако против поспешного начала строительства выступил председатель пермского краевого союза архитекторов Виктор Вожеников. Он опубликовал открытое письмо к главе города с требованиями пересмотреть и изменить концепцию проекта.

— Главная, парадная, «лобная» территория города Перми, достойная проведения если не международного, то хотя бы национального конкурса, запроектирована закрытым конкурсом, который никто не объявлял, — пояснил Виктор Воженников. — Нельзя без широкого показа и по-настоящему профессионального и широкого общественного обсуждения в спешке принимать подобного рода решения.

Больше всего вопросов возникло к амфитеатру. Нужен ли он в этом месте?

Однако после встречи с главой Минкульта Вячеславом Торчинским архитектор Виктор Воженников сообщил, что его позиция с властями сблизилась, и все вопросы к проекту можно снять на градсовете.

Кроме Воженникова проект фонтана на эспланаде раскритиковал градозащитник Денис Галицкий. Он попросил руководство фонда «Содействие XXI век» ответить, выдано ли разрешение на строительство фонтана, разработан ли окончательный проект и кто его утвердил, из каких источников он финансируется и сколько стоит и почему он в разы дороже фонтана у драмтеатра.

Не получив ответы, Галицкий анонсировал альтернативное обсуждение концепции благоустройства эспланады.

Строительство фонтана началось в апреле. Эспланаду обнесли забором

— В ближайшее время я хочу заняться проектом разработки альтернативной концепции для эспланады, — заявил Денис Галицкий. — С молодыми архитекторами. С мэтрами, которые помогут молодым избежать досадных ошибок. Под реальные потребности пермяков, но без «народных голосований». С реалистичным бюджетом.

Первая встреча по обсуждению альтернативного проекта эспланады прошла в минувшую пятницу. В ней смогли принять участие все желающие. Главной темой встречи стало обсуждение вопросов о ценности эспланады для пермяков и ее роли в жизни города.

Архитектор Сергей Шамарин:

— Меня всегда удивляло, что горожане и я в том числе, видимо, не способны воспринять пространство эспланады как самостоятельную городскую ценность, которая появилась в 1970-е годы. Благодаря эспланаде появился уникальный масштаб города — подобного нет нигде. Я выступаю за то, чтобы архитекторы и дизайнеры взялись и превратили это пространство в качественно новое. Достоинство эспланады — это пространство, а не ее насыщение объектами, которое превращает ее в танкодром.

Председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев:

— Площадей много, пустых мест тоже много, но в городе-миллионнике зеленое ровное пространство ценно само по себе. С ним не обязательно что-то делать, оно находится на своем месте, ты его видишь, чувствуешь, понимаешь. Понятно, что там можно установить скамейки или еще что-то, но площадь должна сохраниться.

Денис Галицкий говорит, что 90% пермяков посещают эспланаду только во время больших праздников

Директор «Парка Горького» Рашид Габдуллин:

— Если мы более глубоко трансформируем это пространство, должны быть применены специфические вещи. Во-первых, это зонирование данной территории. Когда люди сюда приходят, они должны расходиться, и друг другу не мешать. При этом все могут сюда прийти и найти себе здесь место, в том числе и пожилые люди. Затем мы должны обсудить формат и наполнение этого места. Если мы ставим задачи, связанные с самосодержанием этого объекта, здесь должен появиться бизнес: мороженое или чай людям во время фестивалей надо дать.

Справочно. Кроме фонда «Содействие XXI век» проект развития эспланады предложил директор «Парка Горького» Рашид Габдуллин. Его вариант предусматривает разделение территории квартала №68 на отдельные зоны, строительство пяти сцен и установку большого колеса обозрения. Свой проект освоения участка предлагали специалисты архитектурного бюро «Арина-Проект». Несколько лет назад также выдвигались идея строительства на эспланаде подземного торгового центра.

Проект эспланады от Рашида Габдуллина

Этот проект предполагает строительство колеса обозрения

— Я живу недалеко от эспланады, и для меня это пространство имеет большое значение. Лично мне бы хотелось, чтобы часть эспланады отдали под парк, например, как у оперного театра, с деревьями. Потому что летом здесь очень жарко, зимой — сильный ветер и это пространство для жителей пропадает. В тоже время и молодые и пожилые люди хотят присесть, но лавок нигде нет.

Главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов:

— У нас стоит задача построить сооружение в виде фонтана, на которое инвестор выделяет средства. Поэтому ключевой идеей застройки этой территории становится фонтан. Решение по фонтану инвестор предлагает тоже сам. Он провел конкурс на своей площадке и выбрал проект, который показали всем нам. Вокруг этого фонтана инвестор предложил создать благоустроенную территорию, которая, по сути, неизбежна. Нам предложили решение, как это может быть благоустроено. И сейчас городская администрация перерабатывает решения, которые мы с вами обсуждаем. Это наличие возможности проведения там фестивалей, организации праздничных мероприятий в межсезонье, это качественное покрытие, которое там можно эксплуатировать в независимости от мероприятий, это возможность работы ледового городка и монтаж елки, это зоны более спокойного отдыха — небольшие скверы со скамейками, наконец — это общественные туалеты.

Сергей Шамарин считает, что необходимо сохранить уникальное пространство эспланады

В минувшую пятницу, 13 апреля, министр культуры Вячеслав Торчинский представил архитекторам и экспертам 3D-модель будущей эспланады. Планируется, что летом власти объявят открытый конкурс на создание концепции. В нем смогут принять участие архитекторы, дизайнеры и горожане. Участники конкурса должны сформулировать идеи комплексного развития всех трех кварталов эспланады. В конце апреля проект также обсудят на градсовете при главе города.

— Строительство нового фонтана — лишь первый шаг к серьезному преображению эспланады, которая должна стать новой постоянной точкой притяжения для пермяков, — рассказал глава краевого Минкульта Вячеслав Торчинский. — Эспланада останется местом для проведения культурно-массовых мероприятий как летом, так и зимой. У нас накоплен огромный опыт проведения крупных фестивалей, который показывает, что нам не хватает: инфраструктуры, зонирования территории, элементов благоустройства. После реконструкции эспланады у нас появится возможность организовывать мероприятия более качественно и масштабно. Но и все остальное время эспланада больше не будет пустовать: благодаря реконструкции появится новое комфортное место для проведения досуга. Сейчас экспертное сообщество, жители города должны решить, каким оно будет. Элементы декора, расположение объектов, выбор лавочек, освещения, арт-объектов, растений — все это можно и нужно обсуждать всем вместе. Все предложения, которые поступят, будут тщательно проанализированы.

Подробнее о проекте городской набережной читайте в нашем материале.