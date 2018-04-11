Глава пермских архитекторов раскритиковал проект реконструкции эспланады

Председатель правления краевой организации «Союза архитекторов» Виктор Воженников опубликовал открытое письмо главе Перми Дмитрий Самойлову, в котором подверг критике проект реконструкции эспланады.

Виктор Воженников отметил, что со стороны администрации города произошёл вопиющий случай пренебрежения профессионального сообщества архитекторов Перми.

«С молчаливого согласия главного архитектора города провели некое подобие конкурса на важнейшую территорию города — городскую эспланаду на участке 68 квартала. Без объявления условий и формирования профессионального жюри неизвестно кто собрал три проекта. Непонятно, по каким принципам подобрали именно эти проекты. В результате неизвестно кем определён победитель. Им оказалась некая фирма «ИТК-ГРУПП» из Челябинска

Проект-победитель представили не градостроительному совету на профессиональное рассмотрение, а депутатам. Таким образом, прошли формальные процедуры: видимость конкурса, согласования и общественного обсуждения. В итоге победителю без процедуры профессионального и общественного обсуждения уже выделяют средства на проектные работы. Такой бюрократической скорости принятия решений за всю свою профессиональную практику не встречал», — написал Виктор Воженников.

Также почётный архитектор России подчеркнул, что проект вызывает массу вопросов и не может быть реализованным в таком виде. По его словам, в проекте не сформированы градостроительные оси и в нём не учли инженерные условия на этом участке эспланады.

«На участке со стороны улицы Пермской сформированы террасы амфитеатра, на верхней платформе которого высажены глубококорневые сосны. Авторы проекта видимо не знают, что здесь проходит русло подземной реки Пермянка: никаких насыпей и тем более посадок глубококорневых деревьев реализовать нельзя. Проект не учитывает инженерные сети, проложенные на территории квартала. Проектом не предусмотрены автостоянки для посетителей мероприятий. Стоянки у торговых центров «Колизей» и «Колизей-Синема» едва покрывают потребность посетителей этих торговых центров, и достаточно далеки, а возможность реализации подземной стоянки перед гостиницей «Урал» ещё более труднодоступна», — отмечает Виктор Воженников.

Он уверен, что проект требует полной переработки и изменения концепции.

«После знакомства с сайтом фирмы победителя всё становится ясно и понятно. Проект выполнен фирмой по изготовлению фонтанов. Таким образом, главная, парадная территория города Перми, достойная проведения если не международного, то хотя бы национального конкурса, запроектирована закрытым конкурсом, который никто не объявлял. Нельзя без широкого показа и по-настоящему профессионального и широкого общественного обсуждения в спешке принимать подобного рода решения», — добавил Виктор Воженников.

Напомним, в конце марта подписали договор о реконструкции эспланады в Перми. И на прошлой неделе подрядчик уже приступил к возведению фонтана на эспланаде.