Энергетическая корпорация из Поднебесной намерена сотрудничать с омскими предприятиями

Корпорация из Поднебесной известна во всем мире. Среди основных проектов — строительство различных типов энергетических станций на традиционном топливе и альтернативных источниках энергии. В среду, 11 апреля, в столицу Прииртышья прибыли представители крупнейшей китайской компании PowerChina, которые намерены начать строительство в Омском регионе. В частности PowerChina намерена стать участником строительства первой очереди парогазовой установки, мощность которой будет 120 МВт/ч. Как стало известно, проект реализуется совместно с группой компаний «Титан».

Председатель Совета директоров корпорации SEPCO1 Ван Шоуминь в ходе встречи с главой Омской области заявил о серьезных намерениях компании. В свою очередь глава Омской области Александр Бурков рассчитывает на долгосрочное и плодотворное сотрудничество китайской корпорации с омскими предприятиями. По итогам встречи подписан меморандум о сотрудничестве.

«Китайская сторона ведет консультации по участию в проекте строительства первой очереди парогазовой установки мощностью 120 МВт, предложенном группой компаний «Титан». Они определяют емкость проекта, стоимость и сроки реализации, — отметил Александр Бурков. — Для нас также важен проект мусороперерабатывающего завода. Это, действительно, финансово емкий и технологически сложный проект. Здесь вопрос экологии имеет особое значение, поэтому нам важно понимать, какая будет технология, насколько мы будем иметь чистоту выброса с предприятия».

Председатель Совета директоров корпорации SEPCO1 Ван Шоуминь в свою очередь не скрывает, что тема строительства мусороперерабатывающего завода китайской стороне особенно интересна, поскольку у них богатый опыт работы в этой сфере. Стороны считают прошедшие переговоры началом большой совместной работы.

Китай вошел в число наиболее активных внешнеторговых партнеров Омской области. В регионе уже создано 57 предприятий с участием китайского капитала. Для увеличения объемов поставок продовольственной продукции на китайский рынок в июле прошлого года в зоне беспошлинной торговли города Маньчжурии состоялось открытие Омского торгового дома. Примечательно, что в проекте участвуют 24 омских товаропроизводителя. Российско-китайское стратегическое партнерство приобрело ощутимую динамику практически во всех сферах. В дальнейшем планируется создание сети торговых домов Омской области.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.