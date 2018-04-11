Керимов, обвиняемый во Франции в отмывании денег, пять раз выезжал за пределы страны

Российский сенатор и миллиардер из списка Forbes

и уклонении от уплаты налогов, пять раз выезжал за пределы страны, несмотря на подписку о невыезде. Об этом сообщил

"Согласно судебному решению, Керимов должен оставаться в Ницце, ему запрещено покидать регион и Францию, но из-за особых причин судебный следователь пять раз разрешал ему выезжать за границу, в частности, в Россию ", — рассказал собеседник агентства.

По словам французского прокурора, в настоящее время Керимов находится в Ницце. При этом не исключено, что сенатор нарушал взятые на себя обязательства по возвращению на территорию Франции в срок.

отпрашивался

у французских следователей. По другой версии, он тогда посетил Россию из-за обострения

Керимов был задержан в Ницце 20 ноября 2017 года. Французские власти подозревают сенатора в создании системы посредников и компаний, чтобы приобрести виллы Hier, MedyRoc, Lexa и Florella на Лазурном Берегу. При этом цены, по которым была приобретена недвижимость, оказались слишком низкими и не отражали реальную стоимость, чтобы избежать уплаты налогов.

Керимову было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Французские власти оценивают сумму ущерба от его действий в 400 миллионов евро. Местный суд согласился оставить сенатора на свободе в обмен на залог в пять миллионов евро, однако потребовал от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы.

Вскоре после этого прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать Керимова под стражу, однако при этом

увеличил

сумму залога за него до 40 миллионов евро.