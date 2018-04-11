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Керимов, обвиняемый во Франции в отмывании денег, пять раз выезжал за пределы страны
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Керимов, обвиняемый во Франции в отмывании денег, пять раз выезжал за пределы страны 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Российский сенатор и миллиардер из списка Forbes
Сулейман Керимов, обвиняемый во Франции в  отмывании денег
и уклонении от уплаты налогов, пять раз выезжал за пределы страны, несмотря на подписку о невыезде. Об этом сообщил
прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр.
"Согласно судебному решению, Керимов должен оставаться в Ницце, ему запрещено покидать регион и Францию, но из-за особых причин судебный следователь пять раз разрешал ему выезжать за границу, в частности, в Россию", — рассказал собеседник агентства.
По словам французского прокурора, в настоящее время Керимов находится в Ницце. При этом не исключено, что сенатор нарушал взятые на себя обязательства по возвращению на территорию Франции в срок.
В середине января агентство Reuters писало о том, что Керимов договорился с братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми о покупке принадлежащего им пакета акций банка «Возрождение». По данным журналистов, именно для окончательного согласования сделки сенатор
отпрашивался
у французских следователей. По другой версии, он тогда посетил Россию из-за  обострения
ситуации в Дагестане.
Керимов был задержан в Ницце 20 ноября 2017 года. Французские власти подозревают сенатора в создании системы посредников и компаний, чтобы приобрести виллы Hier, MedyRoc, Lexa и Florella на Лазурном Берегу. При этом цены, по которым была приобретена недвижимость, оказались слишком низкими и не отражали реальную стоимость, чтобы избежать уплаты налогов.
Керимову было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Французские власти оценивают сумму ущерба от его действий в 400 миллионов евро. Местный суд согласился оставить сенатора на свободе в обмен на залог в пять миллионов евро, однако потребовал от Керимова сдать французским властям свой паспорт и не покидать пределы департамента Приморские Альпы.
Вскоре после этого прокуратура Ниццы подала апелляцию на решение суда, потребовав ужесточить меру пресечения. В итоге апелляционный суд города Экс-ан-Прованс решил не помещать Керимова под стражу, однако при этом
увеличил
сумму залога за него до 40 миллионов евро.
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