Доходы находящегося под санкциями сенатора Керимова за год выросли в 230 раз

Сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов в 2017 году заработал 2 миллиарда 750 миллионов рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на сайте Совета Федерации

В прошлом году Керимов задекларировал свой доход за 2016 год в размере 12 миллионов 2 тысяч рублей. Таким образом, его доходы за год выросли в 230 раз.

Супруга сенатора задекларировала доход в размере в размере 3,6 миллиона рублей.

6 апреля Министерство финансов США ввело санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников. Среди прочих, в списке оказался Сулейман Керимов.

9 апреля издание Forbes выяснило, что из-за санкций Керимов за день обеднел на 1,4 миллиарда долларов (минус 22 процента от изначального состояния)