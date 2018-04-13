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Доходы находящегося под санкциями сенатора Керимова за год выросли в 230 раз
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Доходы находящегося под санкциями сенатора Керимова за год выросли в 230 раз 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
Сенатор от республики Дагестан Сулейман Керимов в 2017 году заработал 2 миллиарда 750 миллионов рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на сайте Совета Федерации.
В прошлом году Керимов задекларировал свой доход за 2016 год в размере 12 миллионов 2 тысяч рублей. Таким образом, его доходы за год выросли в 230 раз.
Супруга сенатора задекларировала доход в размере в размере 3,6 миллиона рублей.
6 апреля Министерство финансов США ввело санкции в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников. Среди прочих, в списке оказался Сулейман Керимов.
9 апреля издание Forbes выяснило, что из-за санкций Керимов за день обеднел на 1,4 миллиарда долларов (минус 22 процента от изначального состояния)
Сейчас Керимов находится во Франции, где его задержали 21 ноября 2017 года по обвинению в нелегальном ввозе в страну от 500 до 750 миллионов евро при помощи подставных лиц. Сенатора отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро, в начале декабря эта сумма увеличилась до 40 миллионов.
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