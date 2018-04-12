Сергей Харючи предложил официально закрепить за округом название «Ямал»

Вице-спикер Заксобрания ЯНАО Сергей Харючи накануне своей отставки предложил губернатору Дмитрию Кобылкину официально закрепить за Ямало-Ненецким автономным округом еще одно название — Ямал. Такое заявление парламентарий сделал 11 апреля, в свой последний рабочий день, на встрече с представителями СМИ, пишет «Красный Север».

«Когда вы говорите: «Ямал», абсолютно безграмотно называете родной Ямало-Ненецкий автономный округ. Так можно говорить только на кухне», — заявил Сергей Харючи.

Предложение об изменении официального названия региона он прокомментировал так: «Есть маленькая деталь, но очень значимая. Вы, журналисты, вместе с чиновниками, чтобы не повторять всякий раз длинное наименование нашего автономного округа, называете его „Ямал“. Мы все понимаем, о чем идет речь. Но порой наши земляки из сельских территорий меня спрашивают: „Почему речь идет только о Ямале, а что с остальными муниципальными образованиями?“ Ведь официально нет такого субъекта федерации — есть Ямало-Ненецкий автономный округ. Если мы хотим „Ямал“ сделать его синонимом, нужно внести это в Конституцию».

По словам Сергея Харючи, его основные наказы преемнику будут связаны с Ямальским и Тазовскими районами, которые он представляет в окружном парламенте. В планах парламентария — создать в Салехарде российский центр оленеводства.