В Кургане места для сезонной торговли продадут с аукциона

До 2017 года места для сезонных палаток выделялись в порядке живой очереди. Это создавало большой ажиотаж. Кроме того, сама процедура сдачи документов была неудобной. В прошлом году организовали жеребьевку для определения очередности подачи заявлений, но такая система тоже не всем понравилась. Нынче систему кардинально изменили — решили проводить открытые аукционы.

В администрации города признаются, что с аукционом больше организационных хлопот и финансовых затрат, но есть и неоспоримое преимущество — прозрачность. Каждое действие фиксируется отдельным документом, а единственный критерий для получения права на размещение нестационарных объектов уличной торговли (НТО) — цена. Кто больше заплатил, тому и место. По словам директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Павла Комогорова, муниципалитет заинтересован в увеличении доходов бюджета. Если спрос на торговые места в городе превышает их количество, должна быть конкурентная процедура их предоставления.

В схеме размещения НТО Кургана 98 точек во всех частях города. Наибольшей популярностью пользуются центр и места на оживленных маршрутах. Пока неизвестно, какова будет начальная цена, ее объявят перед стартом торгов. Первые два аукциона (26 и 22 лота) пройдут на этой неделе.

Кстати, новый порядок не распространяется на места, которые выделяются для уличной торговли мороженым, очками, рассадой, прохладительными напитками. Здесь сохранится живая очередь.

комментарий

Иван Камшилов, координатор ассоциации малоформатной торговли по Курганской области

— Аукцион — это, конечно, шаг вперед. Однако рынок торговли фруктами и овощами в городе достаточно монополизирован: здесь два крупных игрока, которые, скорее всего, заберут все выгодные места. Городской бюджет, может, и пополнится, а вот покупатели вряд ли выиграют. Да и малому бизнесу аукцион не пойдет на пользу. К сожалению, новый порядок до его вступления в силу не рассматривался на советах по развитию МСП и НТО, в общественных организациях предпринимателей.