Сколько на Первой мировой войне попало в плен русских солдат

Первая мировая война была беспрецедентна для большинства европейских стран по количеству мобилизованных в армию и по числу потерь, в том числе потерь военнопленными. В текущем году — столетие с окончания той войны, но до сих пор точная цифра потерь русской армии, в том числе количество русских солдат и офицеров, оказавшихся во вражеском плену, неизвестна и вызывает споры у историков.

Сколько русских попало в плен

Первые попытки подсчитать число русских военнопленных относятся ещё ко времени той войны. В декабре 1916 года Отдел о военнопленных при Министерстве иностранных дел Российской империи насчитал, что во вражеском плену находится 2,5 млн русских солдат и офицеров. В период Временного правительства, на запрос главы французской военной миссии генерала Жанена о потерях русской армии, русская Ставка Верховного Главнокомандующего 23 (10) октября 1917 года ответила, что Россия потеряла пленными 2 миллиона 43 тысячи 548 военнослужащих.

Подсчёты интенсивно велись в первые годы советской власти, причём указанная цифра росла. Так, в справочнике «Россия в мировой войне 1914-1918 гг.», изданном ЦСУ РСФСР в 1919 году, количество русских военнопленных по состоянию на 1 сентября 1917 года исчислено в 3 миллиона 343,9 тысяч. В том же году статистический справочный отдел советской Центральной коллегии о пленных и беженцах опубликовал данные, согласно которым в плену оказались 3 миллиона 911,1 тысячи русских военнослужащих.

Но и эта цифра не оказалась максимальной. На 1 октября 1920 года указанный выше отдел зарегистрировал уже 4 миллиона 260,8 тысяч русских военнопленных. Впрочем, при внимательном рассмотрении, оказалось, что информация об одном и том же пленном дублировалась по разным картотекам. При ревизии это число было сокращено до 3 миллионов 750 тысяч реальных человек. [С-BLOCK]

Однако данные советских органов оказались завышенными примерно вдвое по сравнению с данными противников России в Первой мировой войне. Так, Австро-Венгерское бюро по учёту военнопленных оценивало общее число русских пленных в лагерях стран «оси» к 1 февраля 1917 года в 2 млн 080 тыс. 694 человека. Из них 1,4 млн находились в германских лагерях. С этой цифрой совпадают и подсчёты германских статистиков. В течение 1917 года, в котором не велось крупных боевых операций, это число не могло значительно возрасти.

Русский белоэмигрантский историк генерал Н. Н. Головин, сопоставив данные и системы учёта российских, германских и австрийских архивов, пришёл к выводу, что за время Первой мировой войны во вражеский плен попало 2 миллиона 417 тысяч (круглым числом 2,4 млн) военнослужащих русской армии. Хотя в ряде современных изданий приводятся цифры 2,8, 3,4 и 3,5 млн, но большинство историков принимают подсчёт Головина. Это же число указывается и в Википедии.

Что случилось с русскими военнопленными

Несколько сложнее вопрос о том, как сложилась судьба массы русских военнопленных. Тем более, что в царскую армию призывались военнослужащие различных регионов Империи, многие из которых в 1918 году стали независимыми государствами. Ещё труднее вычислить, сколько людей скончалось, будучи в плену. Некоторые авторы называют цифру полмиллиона умерших в плену, никак её не обосновывая. В то же время Головин, основываясь только на немецких данных, насчитывает лишь 27,7 тысяч умерших в плену, что выглядит явно заниженным. Тем более, что данные Головина относятся к концу 1917 года, но ведь большинство русских пленных ещё оставалось в странах «оси» после этой даты. Наиболее часто историки используют ныне цифру 190 тысяч умерших в плену русских военнослужащих. [С-BLOCK]

Наиболее часто принимаемый историками счёт репатриировавшихся пленных выглядит так. До момента заключения Брестского мира в марте 1918 года из плена вернулись 775 тысяч военнослужащих русской армии, при этом только 60 тысяч из них бежало. Остальные были больными, возвращенными немцами и австрийцами по обмену военнопленными (по линии Международного Красного Креста ), а также призванными в царскую армию жителями оккупированных немцами областей Польши и Прибалтики (финны служили в русской армии только добровольно).

В ряде публикаций встречаются утверждения, будто массовая репатриация русских военнопленных была осуществлена только в 1922 году, после заключения советско-германского Рапалльского договора. Они ни на чём не основаны. Наоборот, к 1922 году репатриация русских военнопленных была уже завершена. Вначале, в период действия Брестского договора, с марта по ноябрь 1918 года на родину возвратились 181,4 тыс. военнопленных. В первую очередь, освобождались больные и увечные. Кайзеровская Германия не спешила с освобождением остальных, так как ещё вела войну на Западном фронте и нуждалась в рабочей силе. Среди отпущенных были жители как советской России, так и Украины и Закавказья, находившихся под контролем прогерманских правительств. [С-BLOCK]

Крушение австро-венгерской монархии и Ноябрьская революция 1918 года в Германии освободили всех военнопленных. За зиму 1918/19 г. вернулось 949,5 тыс. бывших военнопленных. Большинство из них, будь они русскими, украинцами или представителями других народов, сразу оказывались в горниле гражданской войны. В феврале 1919 года западные державы установили контроль над лагерями оставшихся военнопленных в Германии и воспретили их самовольное оставление. Это было связано с тем, что Антанта не желала, чтобы таким образом Красная армия получала пополнение. Одновременно в лагеря военнопленных были допущены вербовщики белогвардейских армий. Кто согласился вступить в их ряды, те получали повышенное содержание и отпускались из лагерей.

С апреля 1920 года, когда Великобритания официально изменила своё отношение к Белому движению и перестала его поддерживать, возобновился отпуск бывших русских военнопленных на территорию, контролируемую большевиками. К началу 1921 года не уехали на родину всего 27 тысяч пленных, но и они были отпущены в течение года. [С-BLOCK]