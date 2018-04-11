Более 25 мест в Чехове очистили от мусора с начала оттепели

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области в городском округе Чехов в рамках операции «Подснежники», целью которой являются поиск навалов мусора, которые были скрыты под снегом, выявили более 25 подобных мест, сообщила в среду глава надзорного ведомства Татьяна Витушева

Инспекторы территориального отдела Госадмтехнадзора в Чехове продолжают следить за уборкой территории от мусора после таяния снега. Для этого сотрудниками надзорного ведомства организована спецоперация «Подснежник», в рамках которой проводятся соответствующие рейды.

«С начала таяния снегов инспекторы провели более 30 проверок содержания территории, от мусора очищено 26 мест массового посещения и отдыха людей, а также территорий, прилегающим к зданиям», — сказала Витушева.

По ее словам, инспекторы выдают предписания на устранение нарушений с минимальными сроками, чтобы добиться чистоты и порядка после весенней оттепели. Необходимо убрать территорию от мусора немедленно после снеготаяния, ведь под покровом снега накапливался мусор за весь зимний период.

Традиционно сотрудники ведомства особое внимание уделяют объектам массового пребывания людей.