На Кубани предлагают создать с Бельгией бизнес-лаборатории и фабрику шоколада

"Вы говорили, что фанаты будут пить пиво на чемпионате мира по футболу, но хорошее бельгийское пиво нам бы не помешало и в другое время, в виде промышленного производства. Равно как и бельгийский шоколад, бельгийская фармацевтика — эти товары будут пользоваться ежедневным спросом, потому что помогают человеку, помогают скрасить жизнь", — отметил Кондратьев.

Он уточнил, что приход на Кубань даст возможность бельгийским инвесторам выйти на российский рынок. Но и в самом регионе у него широкие возможности: фактически в крае проживает более 6 млн человек, более 16 млн приезжают сюда ежегодно в качестве туристов. В прошлом году оборот между Краснодарским краем и Бельгией вырос до $80 млн "Это значит, что бельгийский бизнес к нам стремится, и мы, власть, готовы создавать для него площадки, поддерживать и создавать условия для работы. Кроме того, на Кубани можно создать серьезные бизнес-лаборатории, в том числе в сфере IT — сейчас это очень востребовано и вместо того, чтобы импортировать, можно самим создавать", — добавил глава региона.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в России Жан Артур Режибо отметил, что решение о работе в том или ином регионе принимают сами предприятия. «Единственное, что мы можем — это немножечко направить [инвесторов]. Спасибо за информацию, потому что наша роль заключается в передаче информации о том, что касается вашего региона, также мы должны понять информацию наши инвесторам о том, что система работы в России отличается от системы работы в Бельгии. Но с нашей стороны вы всегда найдете собеседников, если есть конкретные вопросы, конкретные проекты», — уточнил посол.