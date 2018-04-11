Ученый придумал, как разоблачить черных лесорубов

Шах и мат черным лесорубамСначала изобретение вызвало у правоохранителей и курирующих отрасль чиновников оторопь. — Порой в лицо говорили, что это чушь, крутили пальцем у виска. Что ж, все новое и необычное часто воспринимается в штыки. Недоверие стало таять после успешных пробных попыток использования ноу-хау в расследовании уголовных дел в Тюменской области, Югре, — говорит Ислям Зайнуллов, директор филиала НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства — Сибирской лесной опытной станции (СибЛОС). — Выверенный ход ученого — шах и мат браконьерам. Новшество, думаю, мировой значимости, и его, бесспорно, следует внедрять в нашей стране, — не скупится на похвалы шахматист, парламентарий, координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Анатолий Карпов. На реплику о неизбежном сопротивлении коррупционеров, ретроградов, нечистых на руку предпринимателей уверенно отвечает: — Сообща преодолеем. Я узнал о чудо-методе еще осенью 2014-го, когда встретился с Андреем Николаевым совсем по другому поводу. Тогда сотрудник СибЛОСа, недавний выпускник сельхозуниверситета, отличился тем, что в одиночку и со скудной бюджетной сметой справился с трудной задачей: нашел дешевый и вместе с тем весьма продуктивный способ таксации — обследования состояния лесных насаждений. Традиционный замер с земли — трудоемкий, долгий, с самолета — дорогой и неточный. Хорошо бы с малой высоты, но летательный аппарат для этой цели никто еще не сконструировал. Николаев своими руками переделал любительский квадрокоптер в послушный функциональный механизм, разработал сложное программное обеспечение для детальной расшифровки снимков. Это и другие изобретения — плод таланта, недюжинной трудоспособности, непрерывного самообразования (к тому времени Андрей дистанционно окончил 17 курсов столичного университета информтехнологий) и спортивного характера (наш интеллектуал — мастер спорта по биатлону). Не случайно начальство представляло его "инженером-универсалом, справляющимся за десятерых". К слову, Николаев, уже будучи замдиректора станции по научной работе, стал лауреатом всероссийского конкурса "Инженер года-2017". Так вот, 3,5 года назад беспилотник для него был "отработанной ступенью ракеты". Отказавшись от заманчивого предложения коллег из Финляндии переехать в "лесное государство", он доводил до ума технологию биометрического сканирования. — Все знают о дактилоскопии — опознании личности по следам пальцев рук. У каждого из нас свой рисунок кожи. Неповторимы и годичные кольца деревьев — двух одинаковых на планете не сыскать. Кольцевой рисунок мы можем сканировать с любой части дерева, в том числе с ветки и даже с пиломатериала, — объясняет суть идеи молодой ученый. — Как это работает? Фотографируем спилы пней, оставленных браконьерами, и спилы подозрительных хлыстов, транспортируемых либо складированных. Компьютерная программа сопоставляет файлы, выдает результат: идентично! Владелец древесины свой липовый документ о легальной вырубке может выбросить в урну. Пожалуйте, товарищ, в суд! Соответственно, отрицательный результат сверки свидетельствует о невиновности подозреваемого. Даже веточка — уликаОбычно правоохранители доказывают вину браконьеров, не взятых с поличным, с помощью дендрологической экспертизы. Она подразумевает, в частности, сравнение диаметров нижней части ствола и верхней части пня. Поэтому черные лесорубы частенько отпиливают комель и увозят с глаз долой. Теперь же пни им останется разве что корчевать, а каждую веточку — подбирать. Улики!Пара примеров из свежей практики — с использованием древесной "дактилоскопии". Лесовоз, совершавший левый рейс, нагнала полиция. Хотя водитель успел где-то спешно разгрузиться, для доказательства преступления хватило одного оставленного на борту сучка. А в пригороде Тюмени хозяин пилорамы, козырявший документом о переработке якобы законно заготовленного леса, признался в обмане, когда ему продемонстрировали итоги сличения срезов деревьев, тайком вырубленных в окрестности, и фрагментов годичных колец на его досках. Если обязать всех заготовителей фотографировать на делянах срезы, заносить в банк данных, то при наличии мощных серверных устройств можно будет оперативно проверить легальность заготовокНиколаеву не составит труда определить год и месяц заготовки деревьев, были ли они больны. Дело в том, что теневые предприниматели периодически прибегают и к якобы санитарным рубкам, пуская под топор здоровые деревья. В идеале следовало бы обязать всех заготовителей фотографировать на делянах срезы, заносить в банк данных. И тогда при наличии мощных серверных устройств можно будет оперативно проверить легальность заготовок. Сегодня на счету СибЛОСа 25 экспертиз по фактам незаконной вырубки. Состоявшиеся суды не усомнились в объективности заключений, вынесли обвинительные приговоры. В том числе членам ОПГ, годами заготавливавшей строевой лес в Вагайском районе. — Сначала мы разослали десятки писем в профильные департаменты региональных правительств: давайте сотрудничать! Кто сочинил отписку, кто сослался на безденежье, а кто-то цинично отреагировал: спасибо, мол, но браконьеров-то нет. Обратились в тюменский полицейский главк: "Вы ничем не рискуете — опытная экспертиза за наш счет. Убедитесь в действенности метода — будем партнерами". Мы уговорили. Следователи убедились. Экспертизы поставлены на поток, — рассказывает Андрей Николаев. На срезе — паспорт и судьбаИслям Зайнуллов зачитывает благодарственное письмо областного управления МВД в адрес своего зама: "За эффективное сотрудничество и неоценимый вклад в дело укрепления правопорядка и борьбы с преступностью в сфере лесопромышленного комплекса". — И все-таки вклад имеет цену — приблизительно 120 миллионов рублей. Затраты же скромные. Рубль вкладываешь — получаешь отдачу в среднем на двести! — восклицает Зайнуллов и продолжает сыпать цифрами. — В целом по стране годовой ущерб от действий черных лесорубов составляет не менее 13-14 миллиардов рублей. Представьте, каких результатов можно добиться на крупных лесохозяйственных территориях. Вместе с активистами ОНФ мы хотим внедрить метод в Приморье, где нелегалы вырубают до полутора миллионов кубов древесины и имеют с нее 150 миллионов долларов чистой прибыли, а также в Омской области, где в отдельных районах дровосеки совсем распоясались, в других сибирских регионах. Филиал НИИ предлагает сформировать в Тюмени национальный центр биометрического наблюдения для обработки, анализа и систематизации фотосканов. В число контрольных параметров — внимание! — войдет и определение участка заготовки древесины в радиусе километра. Не важно, где обнаружено дерево, под Сочи или под Владивостоком, в спиле содержится кодовая информация о его малой родине. — Своему открытию сам поразился. Оказывается, деревья чутко улавливают и фиксируют изменения геомагнитного склонения планеты. Сверяясь с общедоступной базой данных о склонении, скажу, где именно рос какой-нибудь кедр, дуб, бук. Подытожу: по цифровому портрету фрагмента древесины устанавливаем возраст дерева, вид кроны в трехмерном измерении, состояние здоровья, место рождения и дату смерти. Да, могу еще заранее определить, какие саженцы лесных культур в этом месте выживут, а какие скорее всего погибнут и по какой причине. Ой, — спохватывается Андрей, — это уже не относится к системе биометрического надзора. Но тоже — какую экономическую выгоду сулит!Главная технологическая проблема, по словам моего собеседника, — построить IT-хранилище для размещения колоссального объема информации. На первом этапе биопаспорт одного дерева "вытягивал" на 200 гигабайт. Удалось его облегчить в 10 тысяч раз. Однако количество файлов будет исчисляться миллионами. — Инвесторов пока не видно. Государство, очевидно, самый заинтересованный субъект в реализации проекта. Отдача — супер: при наличии мощной цифровой лаборатории с каждого вложенного рубля выигрыш составит 6-8 тысяч. Есть вопросы, сомнения, предложения? К диалогу всегда готовы, — подчеркивает Андрей Николаев.мненияТатьяна Соснина, руководитель группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса отделения ОНФ в Тюменской области:— Тюменский опыт убедителен. На неотложном внедрении разработки нашего земляка настаивают региональные штабы "фронтовиков" в Приморском крае, Омской области. Открывается возможность перекрыть на таможнях поток нелегальной древесины в сопредельные страны. В перспективе система биометрической сверки в связке со спутниковым, аэровоздушным мониторингом позволит установить глобальный контроль заготовки леса. Альберт Кульмухаметов, прокурор Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры:— В прошлом году в Тюменской области сразу в полтора раза выросло количество раскрываемых преступлений в сфере незаконной лесодобычи. Цифра говорит сама за себя. Думаю, есть резон включать в региональные программы развития лесного комплекса задачу формирования единой базы фототеки спилов с отслеживанием транспортировки древесины.