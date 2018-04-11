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Euroclear перевела расчеты по бумагам санкционных компаний в ручной режим
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Euroclear перевела расчеты по бумагам санкционных компаний в ручной режим 

Rambler News Service 49 минут назад
Клиринговая организация Euroclear перевела расчеты по бумагам санкционных российских компаний в ручной режим, сообщила RNS представитель организации Инге Дрийконинген. Euroclear проводит расчеты по евробондам UC Rusal.
«В свете новых санкций Управления по контролю за иностранными активами Минфина США мы предприняли меры, которые позволяют нам отслеживать действия с ценными бумагами, на которые распространяются санкционные ограничения, и следить за тем, чтобы операции с бумагами не выходили за рамки ограничений. В частности, мы приостановили автоматизированную обработку распоряжений по затронутым ценным бумагам. Теперь все расчеты по ним проводятся в ручном режиме после проведения необходимой проверки», — сказала она.
Дрийконинген отказалась комментировать бумаги конкретных эмитентов.
9 апреля она говорила RNS, что Euroclear начала оценку новых санкций США против российских компаний: «Мы проводим оценку новых санкций, введенных Управлением по контролю над иностранными активами Минфина США, чтобы убедиться, что мы полностью соответствуем этим требованиям и, соответственно, принять надлежащие меры».
На прошлой неделе США ввели новые санкции против российских бизнесменов и компаний — в частности, «Русала» и En+.
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