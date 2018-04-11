Ставрополь готовится к чрезвычайным ситуациям

Сигнал «Внимание всем» прозвучит в Ставрополе 26 апреля в 11:25, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

Электрические сирены проверят на работоспособность, а население обучат, как действовать в случае всеобщей опасности.

«Услышав звук сирены, включите радио и телевизионные приемники, прослушайте информацию и сообщите о ней соседям, особенно людям преклонного возраста», — говорится в сообщении.

Администрация призывает отнестись к учениям с пониманием, сохранять спокойствие и порядок.