Ещё
В Свердловской области повысят зарплату металлургам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Свердловской области повысят зарплату металлургам 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Теперь минимальный оклад в отрасли должен в 1,7 раза превышать величину прожиточного минимума (ранее — в 1,5 раза), то есть составит 18,2 тысячи рублей. А средняя зарплата, по планам, превысит прожиточный минимум в четыре раза (то есть достигнет 42 тысяч рублей). Этот показатель ниже среднего по России: по данным Росстата, в прошлом году в металлургии она равнялась 48,1 тысячи рублей, в том числе у руководителей — 88,1 тысячи, у специалистов — 52,6, у служащих — 30,6, у рабочих — 42,2 тысячи рублей.
Всего в Свердловской области горно-металлургический профсоюз заключил 140 коллективных договоров и два соглашения, которыми охвачено 120 286 работников и 89,2 процента предприятий. Всего же в области заключено 3426 колдоговоров на 91 проценте предприятий и организаций. Причем региональная федерация профсоюзов отмечает положительную тенденцию — появление профсоюзных ячеек на малых предприятиях, где уже 20 первичек, а на шести даже заключены колдоговоры.
Как раз сейчас кампания по заключению колдоговоров повсеместно завершается. В Челябинской области подход к ней творческий: здесь несколько лет проводят областной конкурс «Коллективный договор — основа защиты социальных прав работников». Скажем, в группе муниципальных учреждений численностью до 50 человек первое место занял челябинский детсад № 89.
— Наш колдоговор социализированный, с многочисленными льготами, — подчеркивает председатель профкома детсада Юлия Сергеева. — Например, предусмотрены дополнительные дни отдыха за вредные условия труда, матпомощь в случае болезни, потери имущества, обязательные выплаты к юбилеям, на оздоровление.
В группе предприятий численностью более 5000 человек традиционно лидирует Магнитогорский меткомбинат. В новом договоре на 2018-2020 годы закреплена обязанность работодателя обеспечить рост зарплаты на таких же, как в Свердловской области, условиях: средняя — не ниже четырех региональных прожиточных минимумов.
— Металлургическое производство — это очень тяжелый труд, — рассказывает глава профкома Сергей Телевский. — В доменном цехе класс вредности 3,3, но и зарплата там самая высокая — около 70 тысяч.
Он отмечает, что при обсуждении колдоговора больше всего предложений поступило именно из горячих цехов, многие включены в документ. В прошлом году международное деловое издание признало комбинат лучшим российским работодателем (всего в мировой рейтинг попали четыре компании из России).
В Курганской области профсоюзные организации заключили 1374 колдоговора и 106 соглашений различного уровня. Например, в Каргапольском районе в профсоюзе состоит большинство работников потребкооперации. В кооперативе работают около 300 человек, в систему входят 48 магазинов и шесть предприятий общепита, и на каждом предприятии заключен колдоговор с широкими социальными гарантиями. К свадьбам и юбилеям работники получают материальную помощь, в день рождения — цветы, стажистам при выходе на пенсию выплачивается пособие в размере трех окладов.
В Тюменской области, по данным мониторинга облсовпрофа, охват работников коллективными договорами составляет 70 процентов (232 тысячи человек). Прошли уведомительную регистрацию и действуют 1327 колдоговоров, а также 54 соглашения.
Российская Газета: последние новости
Россия и Узбекистан вдвое увеличивают число авиарейсов За правонарушениями судей и их семей будут следить строже В уральском городе землю за бесценок продали приближенным экс-мэра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля172
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня71
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии74
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН43
Россия показала самый мощный автомат49
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение