В Свердловской области повысят зарплату металлургам

Теперь минимальный оклад в отрасли должен в 1,7 раза превышать величину прожиточного минимума (ранее — в 1,5 раза), то есть составит 18,2 тысячи рублей. А средняя зарплата, по планам, превысит прожиточный минимум в четыре раза (то есть достигнет 42 тысяч рублей). Этот показатель ниже среднего по России : по данным Росстата , в прошлом году в металлургии она равнялась 48,1 тысячи рублей, в том числе у руководителей — 88,1 тысячи, у специалистов — 52,6, у служащих — 30,6, у рабочих — 42,2 тысячи рублей.

Всего в Свердловской области горно-металлургический профсоюз заключил 140 коллективных договоров и два соглашения, которыми охвачено 120 286 работников и 89,2 процента предприятий. Всего же в области заключено 3426 колдоговоров на 91 проценте предприятий и организаций. Причем региональная федерация профсоюзов отмечает положительную тенденцию — появление профсоюзных ячеек на малых предприятиях, где уже 20 первичек, а на шести даже заключены колдоговоры.

Как раз сейчас кампания по заключению колдоговоров повсеместно завершается. В Челябинской области подход к ней творческий: здесь несколько лет проводят областной конкурс «Коллективный договор — основа защиты социальных прав работников». Скажем, в группе муниципальных учреждений численностью до 50 человек первое место занял челябинский детсад № 89.

— Наш колдоговор социализированный, с многочисленными льготами, — подчеркивает председатель профкома детсада Юлия Сергеева . — Например, предусмотрены дополнительные дни отдыха за вредные условия труда, матпомощь в случае болезни, потери имущества, обязательные выплаты к юбилеям, на оздоровление.

В группе предприятий численностью более 5000 человек традиционно лидирует Магнитогорский меткомбинат. В новом договоре на 2018-2020 годы закреплена обязанность работодателя обеспечить рост зарплаты на таких же, как в Свердловской области, условиях: средняя — не ниже четырех региональных прожиточных минимумов.

— Металлургическое производство — это очень тяжелый труд, — рассказывает глава профкома Сергей Телевский. — В доменном цехе класс вредности 3,3, но и зарплата там самая высокая — около 70 тысяч.

Он отмечает, что при обсуждении колдоговора больше всего предложений поступило именно из горячих цехов, многие включены в документ. В прошлом году международное деловое издание признало комбинат лучшим российским работодателем (всего в мировой рейтинг попали четыре компании из России).

Курганской области профсоюзные организации заключили 1374 колдоговора и 106 соглашений различного уровня. Например, в Каргапольском районе в профсоюзе состоит большинство работников потребкооперации. В кооперативе работают около 300 человек, в систему входят 48 магазинов и шесть предприятий общепита, и на каждом предприятии заключен колдоговор с широкими социальными гарантиями. К свадьбам и юбилеям работники получают материальную помощь, в день рождения — цветы, стажистам при выходе на пенсию выплачивается пособие в размере трех окладов.