Малый бизнес задушат

Росалкогольрегулирование хочет запретить продажу пива индивидуальным предпринимателям. Продавцам придется получить статус юрлица. Ничего хорошего в проявленной инициативе Росалкогольрегулирования нет. Насколько я знаю, Министерство финансов это предложение не особенно поддерживает.

Основное, на что в данном случае делают упор авторы проекта, — невозможность проследить движение налогов по индивидуальным предпринимателям. Мол, ими не сдаются декларации — но ведь ИП этого делать и не должен! Когда бизнесмен покупает патент, он таким образом уже выполняет перед государством свои обязательства, касаемые уплаты в бюджет. Избыточное регулирование в этой области бессмысленно и не нужно.

Кроме того, индивидуальные предприниматели в общей доле продавцов пива составляют не более десяти процентов. Больше их и не будет, поскольку это не очень выгодный бизнес. Обычно пиво у частников является ассортиментной позицией в числе других товаров. Речь не идет о компаниях, которые занимаются исключительно пивом. И если инициативу поддержать, такие бизнесмены попросту разорятся. Чтобы сдавать декларацию, нужно иметь как минимум еще одного человека — бухгалтера, который будет заниматься исключительно этим. А бюджет предпринимателей этого просто не позволит. Да, государство пытается бороться с нелегальной продажей пива — о производстве тут речи не идет. Но нужно понимать, что индивидуальные предприниматели не являются тем криминалом, который хотя бы теоретически может на что-то повлиять. Действия нужно предпринимать на более высоком уровне.

Так что, кроме уничтожающего удара по малому бизнесу, принятием этого предложения мы ничего не добьемся. Небольшие компании, которые продают недорогие продукты, в том числе и пиво, просто исчезнут.

Чтобы реально и продуктивно бороться с контрафактом, нужно вводить очень жесткое лицензирование пива. Об этом разговоры идут уже лет восемь. Нужно отслеживать пиво с момента его производства и буквально до появления на полке. Вот тогда система будет прекрасно работать.

Что же будет с потребителем? Да, у ретейлеров и крупных магазинов наценка на любую продукцию, включая пиво, более значительная, чем у мелких торговых точек. Естественно, пиво подорожает. Хотя, поскольку это довольно мизерный объем бизнеса, я призываю не заблуждаться по этому поводу и не ожидать бешеных и пугающих скачков цен. Но возможность получать товар в небольших магазинчиках возле дома, скорее всего, сведется к нулю.