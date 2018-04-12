Райффайзенбанк отказался работать с российскими санкционными компаниями

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Raiffeisen Bank International заявил о прекращении работы с российскими компаниями, попавшими в новый санкционный список США , сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу банковской группы Йохана Штробля.

«Хотя мы не обязаны избавляться от рисков на санкционные компании, мы сократим наш бизнес с этими компаниями», — сказал Штробль, не уточнив список компаний и срок прекращения работы с ними.

По его словам, новые санкции не оказывают на банковскую группу прямого влияния, а вторичные последствия от введенных ограничений еще предстоит оценить. RBI также планирует изучить уровень риска группы на компании и банки, которые проводят значительные операции с санкционными компаниями.

Группа продолжит работать в России , операционные показатели бизнеса в которой всё ещё остаются сильными, однако валютному риску она также подвержена на фоне ослабления рубля. Если рубль станет слабее, это может повлиять на снижение портфеля в евро. За последние годы банк в России значительно сократил долю валютных кредитов.

Напомним, на фоне новых санкций США, которые были объявлены в конце прошлой недели, просели отечественные фондовые индексы и акции многих компаний. Вместе с индексами продолжает снижается и курс рубля по отношению к мировым валютам.