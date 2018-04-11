ВГТРК не намерена отзывать съемочную группу из Сирии после обстрела

"Несильные ранения, точно не угрожают жизни. (Виткин — ред.) сейчас в госпитале, но съемочная группа пока остается в рабочем режиме. Пока роль оператора будет выполнять звукоинженер", — сказал Кондрашов РИА Новости.

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