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ВГТРК не намерена отзывать съемочную группу из Сирии после обстрела
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ВГТРК не намерена отзывать съемочную группу из Сирии после обстрела 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. ВГТРК не намерена отзывать из Сирии съемочную группу телеканала «Россия 1» после обстрела журналистов, сообщил РИА Новости первый заместитель генерального директора холдинга Андрей Кондрашов.
В среду Минобороны РФ сообщило, что автобус с российскими журналистами, возвращающимися после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия. В результате корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, оператор телеканала «Россия 1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов получили легкие ранения ног.
"Несильные ранения, точно не угрожают жизни. (Виткин — ред.) сейчас в госпитале, но съемочная группа пока остается в рабочем режиме. Пока роль оператора будет выполнять звукоинженер", — сказал Кондрашов РИА Новости.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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