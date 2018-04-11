Глава КЧР предложил создать во всех регионах СКФО центры «Россия — моя история»

"Я хочу выступить с предложением: создать комплексы «Россия — моя история» во всех субъектах нашего округа, и думаю, меня поддержат мои коллеги — главы регионов СКФО", — цитирует пресс-служба Темрезова.

Он рассказал, что такие историко-культурные музейные комплексы сейчас в округе работают в Ставропольском крае Дагестане , и пользуются огромной популярностью.

Темрезов отметил, что в КЧР вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи уделяется пристальное внимание. К этой работе активно привлекаются представители духовенства и общественных организаций. «Карачаево-Черкесия — многонациональный, многоконфессиональный и поликультурный регион. Активное взаимодействие власти с общественностью, национальными и религиозными организациями позволяют республике оставаться спокойным, безопасным и стабильным субъектом России. Большой вклад в развитие и становление патриотического воспитания в регионе вносят молодежные организации и движения», — сказал он.

По его словам, также ведется работа по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания школьников путем развития движения «Юнармия». В образовательных организациях республики действуют 150 школьных отрядов, в которые вступили 2519 юнармейцев в возрасте от 8 до 16 лет.