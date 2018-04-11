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Глава КЧР предложил создать во всех регионах СКФО центры «Россия — моя история»
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Глава КЧР предложил создать во всех регионах СКФО центры «Россия — моя история» 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕРКЕССК, 11 апреля. /ТАСС/. Историко-культурные музейные комплексы "Россия — моя история", которые будут способствовать патриотическому воспитанию молодежи, необходимо создать во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), где их еще нет, заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на совещании, посвященном обеспечению национальной безопасности и духовно-нравственному воспитанию молодежи, которое провел в среду в Черкесске секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства КЧР.
"Я хочу выступить с предложением: создать комплексы «Россия — моя история» во всех субъектах нашего округа, и думаю, меня поддержат мои коллеги — главы регионов СКФО", — цитирует пресс-служба Темрезова.
Он рассказал, что такие историко-культурные музейные комплексы сейчас в округе работают в Ставропольском крае и Дагестане, и пользуются огромной популярностью.
Темрезов отметил, что в КЧР вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи уделяется пристальное внимание. К этой работе активно привлекаются представители духовенства и общественных организаций. «Карачаево-Черкесия — многонациональный, многоконфессиональный и поликультурный регион. Активное взаимодействие власти с общественностью, национальными и религиозными организациями позволяют республике оставаться спокойным, безопасным и стабильным субъектом России. Большой вклад в развитие и становление патриотического воспитания в регионе вносят молодежные организации и движения», — сказал он.
По его словам, также ведется работа по совершенствованию системы военно-патриотического воспитания школьников путем развития движения «Юнармия». В образовательных организациях республики действуют 150 школьных отрядов, в которые вступили 2519 юнармейцев в возрасте от 8 до 16 лет.
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