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Панков назвал выступление Вячеслава Володина обстоятельным и человечным
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Панков назвал выступление Вячеслава Володина обстоятельным и человечным 

АиФ 37 минут назад
Фото: АиФ
Сегодня в Государственной думе выступил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подробно рассказал о том, что волнует регионы во время детального отчета о деятельности Правительства РФ.
— Это реализация майских указов президента, поддержка субъектов РФ, демография, обманутые дольщики и многое другое. Депутаты задавали вопросы без ограничений, даже самые неудобные, и каждый житель страны мог услышать о том, что его волнует, — отметил депутат Государственной Думы Николай Панков, комментарий которого цитирует пресс-служба «Единой России».
Парламентарий уверен, что выступление спикера парламента Вячеслава Володина было обстоятельным, человечным и доступным, без формализма.
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