В Госдуму внесен законопроект о выходе России из ВТО

«Правила ВТО нанесли России колоссальный вред, начиная с 2012 года идет планомерный спад роста экономики, который к 2015-16 годам достиг отрицательных значений», — цитирует пояснительную записку «Интерфакс»

Авторы закона отмечают, что очевидных выгод от присутствия России во ВТО нет.

«Введение экономических санкций в отношении России, говорит о том, что ВТО не защищает страну от произвола международной олигархии и политических инсинуаций. Так, специальный докладчик ООН по правам человека Идрис Джезайри, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер, назвал сумму потерь российской экономики от санкций в 52-55 млрд долларов», — говорится в документе.

Также в КПРФ считают, что ВТО используют, как инструмент давления на Москву и подают иск в международный суд о взыскании штрафа с России в размере 1,39 млрд евро в год за введенное эмбарго свинины.

«Подобный штраф аннулирует все преференции, полученные из ВТО Россией, как используемые, так и не используемые. В этом случае выход из ВТО необходим и неизбежен», — подчеркивается в пояснительной записке.

Последствия выхода России из ВТО, как считают авторы инициативы, негативно на экономическом развитии страны не скажутся.

Напомним, в феврале ЕС запросил проведение консультаций с Россией в рамках ВТО по спору о поставках свинины. До этого Россия также запросила консультации с ЕС в ВТО по свинине.