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Совбез предостерёг Северный Кавказ от «спящих ячеек» террористов
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Совбез предостерёг Северный Кавказ от «спящих ячеек» террористов 

АиФ Ставрополье 38 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сеть «спящих ячеек», создаваемых зарубежными террористическими организациями, угрожает безопасности СКФО, заявил в Черкесске секретарь Совета Безопасности Росси Николай Патрушев, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора Ставрополья.
За последний год в России были заблокированы более 10 тысяч информационных ресурсов, содержащих экстремистский контент и пропаганду террористической идеологии. Тем не менее, по словам Николая Патрушева, бесконтактная вербовка через Интернет остаётся проблемой.
«Особого внимания требуют лица, распространяющие идеи радикального ислама. Их следует выявлять и пресекать такую деятельность. В рамках реализации концепции исламского образования в России одновременно следует активизировать подготовку специалистов с глубоким знанием истории и культуры ислама для работы в исламских высших учебных заведениях», — рекомендовал Николай Патрушев.
Он указал, что нужно больше внимания уделять патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, изучению российской военной истории и противодействовать попыткам её искажения.
На Ставрополье, как заявил после совещания губернатор Владимир Владимиров, «ведётся профилактическая работа с людьми, попавшими под влияние экстремистской идеологии, в том числе, со вдовами и детьми лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям».
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