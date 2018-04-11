Совбез предостерёг Северный Кавказ от «спящих ячеек» террористов

Сеть «спящих ячеек», создаваемых зарубежными террористическими организациями, угрожает безопасности СКФО, заявил в Черкесске секретарь Совета Безопасности Росси Николай Патрушев , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора Ставрополья

За последний год в России были заблокированы более 10 тысяч информационных ресурсов, содержащих экстремистский контент и пропаганду террористической идеологии. Тем не менее, по словам Николая Патрушева, бесконтактная вербовка через Интернет остаётся проблемой.

«Особого внимания требуют лица, распространяющие идеи радикального ислама. Их следует выявлять и пресекать такую деятельность. В рамках реализации концепции исламского образования в России одновременно следует активизировать подготовку специалистов с глубоким знанием истории и культуры ислама для работы в исламских высших учебных заведениях», — рекомендовал Николай Патрушев.

Он указал, что нужно больше внимания уделять патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодёжи, изучению российской военной истории и противодействовать попыткам её искажения.