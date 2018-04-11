Арендаторам дадут больше прав

Росимущество считает необходимым разрешить предпринимателям выкупать федеральные объекты, которые они арендуют.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации — руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Дмитрий Пристансков.

— В настоящий момент субъекты малого и среднего бизнеса, которые правомерно арендуют объект, принадлежащий субъекту федерации и муниципальному образованию, имеют право на преимущественный выкуп, — сказал Пристансков. — На уровне федерального законодательства такой нормы на сегодняшний день нет, мы ее подготовили. Считаем, что это абсолютно правильная норма, когда субъекты малого бизнеса независимо от того, арендуют ли они федеральное, региональное или муниципальное имущество, должны иметь равные права на территории Российской Федерации

Глава Росимущества добавил, что такая инициатива будет представлена на заседании государственного совета по проблемам управления федеральным имуществом в 2018 году.