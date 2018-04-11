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В центре соцобслуживания на 1-й Хуторской прошла встреча с киноактером Андреем Демченко
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В центре соцобслуживания на 1-й Хуторской прошла встреча с киноактером Андреем Демченко 

Управа района Савеловский города Москвы 38 минут назад
В филиале «Савеловский» территориального центра социального обслуживания «Беговой», который находится на 1-й Хуторской улице, состоялся концерт российского поэта, писателя, певца, барда, художника и киноактера Андрея Демченко. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В исполнении нашего гостя прозвучали известные романсы. В паузах между номерами подопечные отделения дневного пребывания с интересом слушали рассказы о съемках Демченко в кино вместе со знаменитыми актерами — Николаем Петренко, Людмилой Гурченко, Элиной Быстрицкой, — пояснил сотрудник администрации.
Также актер ответил на вопросы гостей. Мероприятие прошло в формате дружеской беседы. (мю)
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