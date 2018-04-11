В центре соцобслуживания на 1-й Хуторской прошла встреча с киноактером Андреем Демченко 

В филиале «Савеловский» территориального центра социального обслуживания «Беговой», который находится на 1-й Хуторской улице, состоялся концерт российского поэта, писателя, певца, барда, художника и киноактера Андрея Демченко. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В исполнении нашего гостя прозвучали известные романсы. В паузах между номерами подопечные отделения дневного пребывания с интересом слушали рассказы о съемках Демченко в кино вместе со знаменитыми актерами — Николаем Петренко, Людмилой Гурченко, Элиной Быстрицкой, — пояснил сотрудник администрации.
Также актер ответил на вопросы гостей. Мероприятие прошло в формате дружеской беседы. (мю)