Мазыки: тайный народ Центральной России

В наше время в интернете можно встретить немало публикаций о неких мазыках, когда-то живших в России и обладавших тайным знанием. Почти все такие публикации о сокровенном учении мазыков основаны на непроверяемых ссылках на каких-то ныне живущих волхвов, ведунов и т.п. А что на самом деле, без этих современных фантазий, известно о мазыках? Кто они?

Потомки скоморохов

Согласно одной из версий, которой особенно любят оперировать любители тайноведения, мазыки происходят от скоморохов. Скоморохи — это, конечно, особая тема. Все слышали о скоморохах. В представлении большинства людей это шуты, бродячие уличные актёры, устраивавшие свои представления в средневековой Руси. Скоморохи пренебрегали привычными обществу представлениями о благочестии и даже об обыденных приличиях, за что постоянно подвергались травле со стороны церкви и светских властей. Простой же люд влекли к скоморохам (и одновременно пугали) именно их свободный образ жизни, отсутствие низкопоклонства перед сильными мира сего, высмеивание пороков общества. [С-BLOCK]

Происхождение скоморохов теряется в глубине веков. Нет сомнения, что скоморохи создали свою субкультуру, и весьма возможно, что в её истоках сохранялись какие-то дохристианские (вероятнее, финно-угорские, а не славянские) традиции. Сторонники версии о тайном знании скоморохов считают, что большая часть того, что впоследствии было записано как «русские народные сказки», донесли до времён этнографических исследований именно скоморохи. В этих сказках современные тайноведы и ищут зашифрованное учение мазыков… Само имя мазыков, как они считают, происходит от слова «музыка» и связано с занятием скоморохов. Однако большинство лингвистов отвергает такую версию, полагая, что мазыки (точнее, масыки) происходит от прочтения наоборот слов «я сам».

Во второй половине XVII века скоморохи подверглись целенаправленной ликвидации государством как класс. «Соборное Уложение» 1649 года предписывало поверстать весь бродячий элемент в тягло, то есть приписать к крестьянской или посадской общине, чтобы бродяги занимались трудом, несли повинности и платили подати. Кроме того, по внушению патриарха Никона, царь Алексей Михайлович боролся со скоморохами как с рассадником неблагочестивых настроений. К концу XVII века скоморохи на Руси повывелись.

Откуда пошла «феня»?

Возможно, версия о тождестве мазыков и скоморохов имеет под собой некоторые основания, так как сразу после исчезновения скоморохов, с 1700 года, на русских дорогах появляются офени или коробейники — бродячие торговцы вразнос разным мелочным товаром. Офени придумали свой особый язык для общения между собой. Их родиной считается Владимирская губерния, откуда они пришли также в Тверскую, Ярославскую, Костромскую, Рязанскую и Симбирскую губернии.

Язык офеней состоял из придуманных слов, которыми они заменяли привычные русские слова, но падежные окончания, формы склонения и спряжения образовывались по правилам русской грамматики. Владимир Даль приводил примеры речи офеней:

«Мисовской курехой стремыжный бендюх прохандырили трущи; лохи биряли колыги и гомза, кубы биряли бряеть и в устреку кундяков и ягренят; аламонныя карюки курещали курески, ласые мещаты грошались».

В переводе на русский это означало:

«В нашей деревне третьего дня проходили солдаты; мужики угощали их брагой и вином, бабы подавали есть, а в дорогу надавали пирогов, яиц и блинов; красные девки пели песни, малые ребята смеялись».

Даль отмечал, что язык офеней имел в отдельных словах небольшие различия по губерниям, однако очевидно его единое происхождение. В некоторых словах этого языка Даль усматривал возможность книжного заимствования греческих слов (хирки — руки, пенда — пять, декан — десять). Отдельные слова были общими с русскими вульгаризмами (скрипы — двери, визжак — кнут, пащенок — ребёнок, мастырить — делать). Немало слов было просто взято из русского языка, но им придано другое значение. Большинство же было непонятного происхождения и, по мнению Даля, искусственно сконструировано.

Уже во времена Даля разные субкультурные группы в России создали свои тайные языки, заимствовав немало офенских слов и добавив новые. Это были такие же бродячие шерстобиты из Костромской губернии, а также нищие, карманные и прочие воры. В этой криминальной среде развился жаргон, сохранивший в своём современном названии — «феня» — память о своём происхождении. Этот жаргон во времена Даля назывался также «музыкой» — очевидно, в связи с мазыками (сами воры назывались «мазуриками» — вероятно, в той же связи; это слово дошло и до наших дней).

Имели мазыки какое-то отношение к древним германцам?

Загадочно упоминание, что офенский язык имел ещё другое название: ламанский. Даль не объяснял происхождение этого слова. Из других же словарей мы можем узнать, что ламанский язык назывался иногда также аламанским. А это вызывает ассоциации с именем древнегерманского племени алеманов и с названием Германии у ряда романских народов. Этимология этого названия у офеней не объяснена.

Ещё одно название тайного языка офеней также загадочно — галивонский или галифонский. Предлагалось два объяснения: одно связывало его с городом Галич в Костромской губернии, другое — с переиначенным названием Ливонии.

Вероятнее же всего здесь мы имеем дело со случайными созвучиями.

Судьба мазыков

Если не принимать на веру сообщения о таинственных мудрецах, донесших до наших дней сокровенную мистику мазыков, то приходится констатировать исчезновение офенской субкультуры больше ста лет назад. Уже во времена Даля, то есть в середине XIX века, промысел офеней находился в упадке. В дальнейшем, вскоре после реформы 1861 года, он угас совсем. Крест на бродячей мелочной торговле поставило развитие капиталистических отношений и внутреннего рынка в сочетании с административными мерами, когда полиция всячески стесняла такую торговлю, пытаясь взять офеней на учёт и обязать их платить налоги.

Отголоски влияния офенского языка слышатся в современной разговорной русской речи. В частности, многие из нас часто пользуются происходящим из него вульгаризмом «клёвый», имевшим то же самое значение, что и теперь.