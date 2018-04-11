Активисты наведут порядок в сквере на Тимирязевской во время субботника 14 апреля

В Тимирязевском районе 14 апреля пройдет массовый субботник. Добровольцам предстоит навести порядок в сквере, расположенном у префектуры САО на Тимирязевской улице. По традиции уборка будет организована в рамках месячника по благоустройству. Об этом рассказал первый заместитель главы управы района по вопросам ЖКХ и благоустройства Евгений Беляев

— Во время субботника будут проходить работы по уборке мусора, прогребанию газонов, покраске ограждений и малых архитектурных форм. К участию приглашаются все желающие, — добавил Беляев.

Весь необходимый инвентарь для уборки горожане смогут получить в месте прохождения субботника. (мю)