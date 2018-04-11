В РАН представили российско-белорусский сборник о войне 

У книги долгая и сложная история, в которой не обошлось без политики. Первый том «Страны в огне» делался «на троих»: Беларусью, Россией и Украиной. Сейчас украинские коллеги вышли из проекта, но, как заявил на презентации «Страны в огне» член редакционной коллегии с российской стороны академик РАН Александр Чубарьян, точка в истории участия в многотомнике украинских коллег не поставлена.
"Сохранением памяти о войне на постсоветском пространстве сейчас заметно больше остальных занимаются две страны: Беларусь и Россия, — констатировал академик, рассказывая о коллективном труде историков. — Но главный мотор, который постоянно будирует эту тему — наши белорусские коллеги".
Писать историю «в два пера» — занятие не из простых. Этому свидетельствовали многочисленные неудавшиеся попытки европейских стран. Впрочем, у России с Беларусью в этом смысле привилегия мощного дружественного бэкграунда, и, к счастью, нет недопонимания, во всяком случае, когда речь идет о Второй мировой. В соседней стране память о войне имеет реальное выражение в 8,5 тысячах ухоженных памятников и 180 рукотворных курганах, к которым ходят не только историки. На фоне вошедших в моду фейковых интерпретаций исторических событий, оценки белорусских историков выглядят особенно беспристрастными.
"Мы разделяем идеи российской науки, — сказал, представляя трехтомник, Александр Коваленя, академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси. — Одна из тем, которая нас особенно объединяет — это тема войны".
Впрочем, это не значит, что белорусские ученые абсолютно все видят «по-российски». И один из ярких примеров национальной интерпретации, по словам Ковалени, это отношение к Пакту Молотова-Риббентропа: «Мы считаем, что это был не пакт (с отрицательной коннотацией — прим. ред.), а германо-советский мирный договор, поскольку он позволил объединить белорусов, и территориально, и этнически».
Как сообщил доктор исторических наук Олег Ржешевский, в сборнике «Страна в огне» около тысячи документов из Архива президента России, Архива внешней политики МИД, Центрального архива Минобороны, госархивов Беларуси и Украины, которые рассказывают о жесткой и непривычной для уха обывателя правде войны. «Изучив эти документы, мы никуда не могли уйти от вывода, что политическое и военное руководство не смогли подготовить страну и армию к внезапному нападению противника… Никуда не деться и от таких фактов, что за период от июня по сентябрь 1941 года из двух миллионов безвозвратных потерь (убитыми, пропавшими без вести и попавшими в плен) один миллион 700 тысяч сдалось в плен. Как это случилось? Этот вопрос требует ответа», — резюмирует российский ученый.
прямая речь
О некоторых уникальных документах, использованных в новом сборнике, «РГ» рассказал и ответственный редактор трехтомника «Страна в огне», заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси Алексей Литвин.
— Мы нашли документы, касающиеся оккупации территории Беларуси с января по июль 1944 года. Целый комплекс немецких сводок, которые буквально по дням отражали борьбу карательных органов с нашим народом. И это создает картину второго фронта, настоящей войны. В ней принимали участие десятки тысяч немецких кардовых соединений, с танками, авиацией. Линия фронта углублялась на несколько сот километров, были вырыты оборонительные траншеи. Дело в том, что в это время должна была осуществиться операция по выброске воздушно-десантного корпуса для помощи партизанам и для того, чтобы ударить с тыла наступающим фашистским войскам в районе Полоцка и Витебска. Но из-за распутицы и неудачного десанта в декабре эту работу прекратили. Но партизаны успели создать оборонительные рубежи. И там три месяца шла настоящая война. Об этом рассказывают немецкие ежедневные сообщения. Вот ответ тем фальсификаторам, которые утверждают, что партизанское движение не было эффективным.
Или другой острый вопрос, подкрепленный документами, некоторые из них публикуются впервые. В 1944 году активизировали свою деятельность отряды Армии Крайова и ОУН-УПА на территории Беларуси. После освобождения Беларуси там был создан округ внутренних войск. В трехтомнике подробно рассказано, как силами трех дивизий НКВД проводилась борьба против этих банд-формирований.