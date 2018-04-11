В РАН представили российско-белорусский сборник о войне

Россией и У книги долгая и сложная история, в которой не обошлось без политики. Первый том «Страны в огне» делался «на троих»: Беларусью Украиной . Сейчас украинские коллеги вышли из проекта, но, как заявил на презентации «Страны в огне» член редакционной коллегии с российской стороны академик РАН Александр Чубарьян , точка в истории участия в многотомнике украинских коллег не поставлена.

"Сохранением памяти о войне на постсоветском пространстве сейчас заметно больше остальных занимаются две страны: Беларусь и Россия, — констатировал академик, рассказывая о коллективном труде историков. — Но главный мотор, который постоянно будирует эту тему — наши белорусские коллеги".

Писать историю «в два пера» — занятие не из простых. Этому свидетельствовали многочисленные неудавшиеся попытки европейских стран. Впрочем, у России с Беларусью в этом смысле привилегия мощного дружественного бэкграунда, и, к счастью, нет недопонимания, во всяком случае, когда речь идет о Второй мировой. В соседней стране память о войне имеет реальное выражение в 8,5 тысячах ухоженных памятников и 180 рукотворных курганах, к которым ходят не только историки. На фоне вошедших в моду фейковых интерпретаций исторических событий, оценки белорусских историков выглядят особенно беспристрастными.

"Мы разделяем идеи российской науки, — сказал, представляя трехтомник, Александр Коваленя, академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси. — Одна из тем, которая нас особенно объединяет — это тема войны".

Впрочем, это не значит, что белорусские ученые абсолютно все видят «по-российски». И один из ярких примеров национальной интерпретации, по словам Ковалени, это отношение к Пакту Молотова-Риббентропа: «Мы считаем, что это был не пакт (с отрицательной коннотацией — прим. ред.), а германо-советский мирный договор, поскольку он позволил объединить белорусов, и территориально, и этнически».

Как сообщил доктор исторических наук Олег Ржешевский, в сборнике «Страна в огне» около тысячи документов из Архива президента России, Архива внешней политики МИД , Центрального архива Минобороны , госархивов Беларуси и Украины, которые рассказывают о жесткой и непривычной для уха обывателя правде войны. «Изучив эти документы, мы никуда не могли уйти от вывода, что политическое и военное руководство не смогли подготовить страну и армию к внезапному нападению противника… Никуда не деться и от таких фактов, что за период от июня по сентябрь 1941 года из двух миллионов безвозвратных потерь (убитыми, пропавшими без вести и попавшими в плен) один миллион 700 тысяч сдалось в плен. Как это случилось? Этот вопрос требует ответа», — резюмирует российский ученый.

прямая речь

О некоторых уникальных документах, использованных в новом сборнике, «РГ» рассказал и ответственный редактор трехтомника «Страна в огне», заведующий отделом военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси Алексей Литвин

— Мы нашли документы, касающиеся оккупации территории Беларуси с января по июль 1944 года. Целый комплекс немецких сводок, которые буквально по дням отражали борьбу карательных органов с нашим народом. И это создает картину второго фронта, настоящей войны. В ней принимали участие десятки тысяч немецких кардовых соединений, с танками, авиацией. Линия фронта углублялась на несколько сот километров, были вырыты оборонительные траншеи. Дело в том, что в это время должна была осуществиться операция по выброске воздушно-десантного корпуса для помощи партизанам и для того, чтобы ударить с тыла наступающим фашистским войскам в районе Полоцка Витебска . Но из-за распутицы и неудачного десанта в декабре эту работу прекратили. Но партизаны успели создать оборонительные рубежи. И там три месяца шла настоящая война. Об этом рассказывают немецкие ежедневные сообщения. Вот ответ тем фальсификаторам, которые утверждают, что партизанское движение не было эффективным.