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Во всех крупных российских городах появятся пункты сбора вторсырья
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Во всех крупных российских городах появятся пункты сбора вторсырья 

Национальная Служба Новостей 48 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В течение трех месяцев во всех крупных городах страны должна появиться инфраструктура для раздельного сбора и накопления коммунальных отходов. Такое поручение прозвучало 11 апреля в московском Центре международной торговли, где состоялся VII Межведомственный круглый стол по взаимодействию власти и бизнеса в сфере обращения с отходами.
В ходе заседания замглавы Минстроя России Андрей Чибис сообщил, что в ряде регионов уже успешно реализованы пилотные проекты по внедрению раздельного сбора ТКО, в том числе, в отдельных муниципалитетах Московской области, Республике Мордовия. По его словам, речь идет о сборе бумаги, пластика, металла, стекла, а также отходов, требующих особой переработки — батареек, энергосберегающих ламп.
Согласно предварительным оценкам Минстроя России, повсеместно раздельный сбор отходов в России может заработать в течение 5-10 лет.
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