Совет по развитию цифровой экономики создан при Совфеде 

В Совфеде появился совет по развитию цифровой экономики, который возглавил вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Единой России».
Как рассказал Турчак, ключевая задача новой структуры — создание законодательных предпосылок для перехода России к цифровой экономике, появления новых рынков и роста инвестиционной привлекательности страны.
Совет будет вести мониторинг деятельности регионов, содействовать развитию цифровой экономики во всех субъектах.
«Мы должны стать площадкой для консолидации интересов регионов и бизнес-сообщества», — добавил Турчак.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ обсудят цифровую повестку ЕАЭС.