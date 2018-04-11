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Совет по развитию цифровой экономики создан при Совфеде
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Совет по развитию цифровой экономики создан при Совфеде 

RT на русском 45 минут назад
В Совфеде появился совет по развитию цифровой экономики, который возглавил вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Единой России».
Как рассказал Турчак, ключевая задача новой структуры — создание законодательных предпосылок для перехода России к цифровой экономике, появления новых рынков и роста инвестиционной привлекательности страны.
Совет будет вести мониторинг деятельности регионов, содействовать развитию цифровой экономики во всех субъектах.
«Мы должны стать площадкой для консолидации интересов регионов и бизнес-сообщества», — добавил Турчак.
Ранее сообщалось, что на ПМЭФ обсудят цифровую повестку ЕАЭС.
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