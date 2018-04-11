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США в Сирии могут использовать ударные подлодки, считает адмирал ВМФ
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США в Сирии могут использовать ударные подлодки, считает адмирал ВМФ 

РИА Новости 47 минут назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США в случае принятия решения о нанесении ракетного удара по Сирии задействуют боевые корабли военно-морских сил, в первую очередь ударные атомные подводные лодки (АПЛ) типа «Лос-Анджелес» с крылатыми ракетами «Томагавк», сообщил РИА Новости в среду бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.
В среду президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Ракеты, по его словам, будут «хорошие, новые и „умные“.
»Исходя из опыта предыдущих американских военных операций против Югославии, Ирака, можно с большим процентом уверенности говорить о том, что в первую очередь США задействуют крылатые ракеты морского базирования «Томагавк» на ударных атомных подлодках. В настоящее время в районе Средиземного моря, исходя опять же из опыта подобных ситуаций, могут находиться до семи атомных подлодок ВМС США, из которых 2-3 стратегические и 4-5 многоцелевые ударные", — сказал Кравченко.
"Применение ракетного оружия подводных лодок является в данном случае оптимальным вариантом из-за их скрытности и мобильности", — сказал адмирал.
Ранее в марте начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что США планируют нанести ракетный удар по Сирии, в частности по правительственным кварталам Дамаска под предлогом ответа на якобы проведенную в Восточной Гуте химатаку. По его словам, в случае угрозы для российских военных ВС РФ будут сбивать американские ракеты и их носители.
В то же время адмирал считает не случайным тот факт, что на аэродром Хмеймим были перебазированы противолодочные самолеты ВМФ РФ Ил-38, целью которых является обнаружение и уничтожение подлодок с помощью авиационных бомб и торпед, находящихся на борту этих самолетов.
Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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