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Политтехнолог: Украинская власть перед выборами подминает админресурс под себя
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Политтехнолог: Украинская власть перед выборами подминает админресурс под себя 

Украина.ру 51 минуту назад
Фото: Украина.ру
«Карты сдает власть. Ее задача — максимально отминусовать и накачать антирейтингом своих оппонентов, например, Тимошенко. Мы видим фотожабы на нее в соцсетях, сливы компромата, навешивание ярлыков. Далее власти нужно распилить электоральное поле и создать „спойлеры“ в электоральных нишах тех или иных соперников — создаются двойники, дублеры», — сообщил эксперт.
При этом, отметил Николай Волгов, выдвижение единого кандидата от оппозиционных сил — это лишь мыльный пузырь. Так как украинские политики, участвуя в условных «праймериз», не хотят договариваться между собой, а хотят пиариться — накачать общественное мнение, а себе — рейтинг. Для них это не цель выиграть президентскую кампанию, а инструмент по выигрышу на парламентских выборах и заведению своей фракции в Верховную Раду.
Поэтому, когда демократы объединяются перед расстрелом, Банковая смотрит на это, потирая руки: чем больше демократических лидеров и оппозиций — тем лучше на фоне отрицательных тенденций, когда у всех падает рейтинг, заметил политтехнолог.
«Мало того, власть пытается кулуарно договориться, чтобы переориентировать на себя админресурс. К примеру, есть рейтинговые мэры, имеющие какой-то электоральный ресурс, не зависящий от политический ориентиров. Так вот, идет попытка власти этот ресурс подстроить под себя. Кроме того, для этого она пытается сыграть на страхах региональных элит, которые боятся «сесть не в ту лодку», — подчеркнул Волгов.
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