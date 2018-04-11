Выдача водительских удостоверений в центрах госуслуг вошла в рейтинг городских новинок

По итогам голосования, которое проводилось в проекте «Активный гражданин», новость о возможности оформить водительское удостоверение во всех центрах «Мои документы» набрала 4,86 балла из 5 возможных, сообщает пресс-служба центров госуслуг.

Напомним, с начала февраля этого года во всех столичных центрах госуслуг можно заменить или переоформить водительские удостоверения. Специалисты столичных центров госуслуг примут документы на замену российского водительского удостоверения в случае окончания срока его действия, утраты (хищения), смены реквизитов, а также оформят водительское удостоверение международного образца.