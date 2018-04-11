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Выдача водительских удостоверений в центрах госуслуг вошла в рейтинг городских новинок
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Выдача водительских удостоверений в центрах госуслуг вошла в рейтинг городских новинок 

Мои Черемушки 55 минут назад
Фото: Мои Черемушки
По итогам голосования, которое проводилось в проекте «Активный гражданин», новость о возможности оформить водительское удостоверение во всех центрах «Мои документы» набрала 4,86 балла из 5 возможных, сообщает пресс-служба центров госуслуг.
Напомним, с начала февраля этого года во всех столичных центрах госуслуг можно заменить или переоформить водительские удостоверения. Специалисты столичных центров госуслуг примут документы на замену российского водительского удостоверения в случае окончания срока его действия, утраты (хищения), смены реквизитов, а также оформят водительское удостоверение международного образца.
Заменить или получить права можно в любом центре госуслуг независимо от места жительства. Срок их изготовления — девять календарных дней. Готовые удостоверения можно забрать тоже в «Моих документах». Ближайший многофункциональный центр для жителей района Черемушки находится на Новочеремушкинской улице, дом 55, корпус 2.
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