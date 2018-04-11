Долгожданный Северный широтный ход загрузят к 2025 году на 24 миллиона тонн 

Суммарная загрузка Северного широтного хода составит к 2025 году почти 24 млн тонн грузов. Эти объемы подтвердили крупнейшие грузоотправители на совещании в Минтрансе России.
Реализацию проекта Северного широтного хода начнут уже в этом году. Железная дорога Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево общей протяженностью более 700 километров позволит высвободить провозные и пропускные способности Свердловской железной дороги. По мнению генерального директора Института экономики и развития транспорта Федора Пехтерева, если бы Северный широтный ход был уже сейчас, то на него можно было бы переключить примерно 10 млн тонн грузов, — сообщает ИА «РЖД-Партнер.ру». Кроме того, на севере УрФО насчитывается более 15 крупнейших месторождений нефти и газа, которые могут дать дополнительные объемы перевозок для железной дороги.