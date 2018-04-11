Школьники из Москвы прошлись по «Дорогам Янтарного края»

Мой Калининград . Из Москвы группа учащихся 6 и 11 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №1329» с 6 по 10 апреля прошла стажировку в Калининградкой области по программе «Дорогами Янтарного края».

В программу стажировки вошло посещение нескольких образовательных организаций города Калининграда и знакомство с историко-культурным наследием Калининградской области

7 апреля делегация посетила гимназию №32. Представители школьного парламента гимназии провели экскурсию по гимназии. Затем учащиеся школы №1329 познакомились с работой медиа-холдинга гимназии — газеты «Летучка». Руководитель школьного СМИ Марина Голивец представила работу своей команды, после чего шости из столицы получили в подарок номер «Летучки».далее старшеклассники стали участниками занятий по математике и физике, одно из которых провел преподаватель БФУ имени И. Канта профессор Владимир Худенко.

Учащиеся 4-7 класса приняли участие в «Математической регате». В качестве жюри выступили учащиеся 8Б физико-математического класса гимназии. Победила команда гостей из Москвы, в состав которой вошли самые младшие из приехавших школьников, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 11 апреля 2018 года, в Минобразования Калининградской области.

Также, о своей деятельности рассказали представители «Академии гениев». Академия специализируется на проведении курсов по робототехнике и программированию, в этом году Академия открывается в Москве.

9 апреля состоялся выезд в школу поселка Рыбачий, где кроме экскурсии и занятий прошли увлекательные игры в волейбол и пионербол.

10 апреля юные гости из столицы побывали в гимназии №1, в рамках чего были проведены увлекательные занятия на различные темы по истории и математике: изготовление и презентация «Лэпбуков», теория графов, задачи о Кёнигсбергских мостах, о физиках Кёнигсберга . Также школяры приняли участие в викторинах «Штурм Кёнигсберга», «Кто, если не мы».

В рамках данной стажировки школы №1329 посетили Музей мирового океана, где стали частью команды подводников и совершили «погружение» на Подводной лодке «Б-413», побывали на экскурсии в форме квеста на научно-исследовательском судне «Витязь». Ознакомились с историческим достоянием Калининграда в рамках экскурсии «Город-крепость», побывали в поселке Янтарный на смотровой площадке по добыче янтаря и в национальном парке «Куршская коса».