Подготовку к 9 мая обсудили в Наро‑Фоминском округе

План основных мероприятий на 73-ю годовщину Дня Победы озвучили на совещании рабочей группы в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В рамках подготовки к празднованию Дня победы в администрации Наро-Фоминского городского округа состоялось совещание рабочей группы по вопросам организации и проведения праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.

На совещании под председательством первого заместителя главы администрации Виталия Ширшова были затронуты основные вопросы подготовки, обеспечения безопасности и порядка в дни праздничных мероприятий.

Руководитель комитета по спорту, культуре и молодежной политике Андрей Михайлов доложил о плане основных мероприятий, проводимых в рамках празднования 73-ей годовщины Дня Победы и организации общенациональной акции «Бессмертный полк» на территории Наро-Фоминского городского округа.

«Председатель рабочей группы отметил необходимость взаимодействия с ветеранскими организациями для оказания адресной помощи ветеранам», — добавляется в сообщении.