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Подготовку к 9 мая обсудили в Наро‑Фоминском округе
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Подготовку к 9 мая обсудили в Наро‑Фоминском округе 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
План основных мероприятий на 73-ю годовщину Дня Победы озвучили на совещании рабочей группы в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«В рамках подготовки к празднованию Дня победы в администрации Наро-Фоминского городского округа состоялось совещание рабочей группы по вопросам организации и проведения праздничных мероприятий», — говорится в сообщении.
На совещании под председательством первого заместителя главы администрации Виталия Ширшова были затронуты основные вопросы подготовки, обеспечения безопасности и порядка в дни праздничных мероприятий.
Руководитель комитета по спорту, культуре и молодежной политике Андрей Михайлов доложил о плане основных мероприятий, проводимых в рамках празднования 73-ей годовщины Дня Победы и организации общенациональной акции «Бессмертный полк» на территории Наро-Фоминского городского округа.
«Председатель рабочей группы отметил необходимость взаимодействия с ветеранскими организациями для оказания адресной помощи ветеранам», — добавляется в сообщении.
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