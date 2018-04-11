Путин: Россия готова к сотрудничеству в интересах международной стабильности

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин надеется, что при активном участии послов 17 государств, принявших участие в среду в Кремле в церемонии вручения верительных грамот, двусторонние отношения их государств с Россией «будут динамично развиваться на благо народов наших стран и в интересах международной стабильности и безопасности».

"Что касается России, то она будет и впредь последовательно выступать за укрепление глобальной и региональной безопасности и стабильности, и далее неукоснительно, в полной мере соблюдать свои международные обязательства, выстраивать взаимодействие с партнерами на конструктивной, уважительной основе, руководствуясь международно-правовыми нормами и уставом Организации Объединенных Наций ", — сказал российский лидер. «Будем продвигать мировую положительную, устремленную в будущее повестку дня, работать в целях обеспечения устойчивого развития, благополучия и процветания человечества», — заявил он.

"У дипломатии широкое поле деятельности, ориентир — выработка оптимальных, опирающихся на баланс разных интересов решений", — считает президент РФ. По его мнению, «дипломаты призваны способствовать коллегиальному поиску ответов на масштабные вызовы и угрозы, такие как терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, распространение оружия массового уничтожения и изменения климата».

Глава государства отметил поступательное развитие взаимоотношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, которые носят многоплановый характер и «включают реализацию проектов в космической и атомной отраслях, агропромышленном комплексе, туризме, особое значение имеет налаженное сотрудничество в инвестиционной сфере». «Москва и Абу-Даби поддерживают полезный диалог по ситуации в районе Персидского залива и ближневосточном регионе в целом», — подчеркнул Путин.

Говоря об отношениях России с Кубой, Путин отметил, что народы двух стран связывают крепкие узы дружбы и солидарности, реализуются масштабные совместные проекты в сферах энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры и медицины. «Сегодня Куба проводит последовательный курс на социально-экономическое обновление, в этой связи появляются дополнительные возможности для углубления торгово-экономического сотрудничества наших стран», — отметил президент РФ. Он добавил, что Москва также удовлетворена «качеством российско-кубинского диалога по внешнеполитической проблематике».

Завершая свое обращение к послам, Путин выразил надежду, что при их активном участии двусторонние отношения их государств с Россией «будут динамично развиваться на благо народов наших стран и в интересах международной стабильности и безопасности».

Путин отметил, что высоко оценивает отношения с Нигерией, важным партнером России на африканском континенте. По его словам, Россия выступает за расширение двусторонних связей, включая такие сферы, как добыча углеводородов, производство алюминия и ВТС.

Говоря о сотрудничестве России с Ганой, президент отметил, что основы для этого были заложены более 60 лет назад, за это время был накоплен хороший опыт взаимодействия, как в торгово-экономической, так и в политической сферах. В настоящее время, по словам Путина, прорабатываются перспективные проекты в атомной и нефтедобывающей отраслях, а также возможности поставок в Гану российских самолетов, вертолетов и автомобилей.

Отношения с Сальвадором

Россия заинтересована в расширении связей с Сальвадором, чему, по его словам, должны способствовать «введенный безвизовый режим между двумя странами, контакты по линии внешнеполитических и оборонных ведомств, межпарламентское сотрудничество. „С учетом того, что в 2018-2019 годах Сальвадор является членом Совета Безопасности ООН , будем наращивать контакты по актуальным международным вопросам“, — заявил российский лидер.

»Нынешнее положение российско-черногорских отношений явно не соответствует многовековым традициям братской дружбы и духовной общности двух народов". Путин подчеркнул, что «Россия выступает за развитие связей с Черногорией на взаимовыгодной основе»

Конструктивное сотрудничество

Глава российского государства указал, что Россия готова к сотрудничеству на площадке ООН и с действующим непостоянным членом Совета Безопасности этой организации Кот-д'Ивуаром.