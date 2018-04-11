Ещё
Сооружения против камнепадов и паводков установят на 8 км Транскама
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Сооружения против камнепадов и паводков установят на 8 км Транскама 

ТАСС 51 минуту назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 11 апреля. /ТАСС/. Восьмикилометровый участок Транскавкавказской автомагистрали, соединяющий Россию с Южной Осетией, оборудуют в 2018 году сооружениями, защищающими дорогу от камнепада и паводков. Об этом журналистам во время пресс-тура сообщил заместитель директора филиала ФКУ «Упрдор Кавказ» в городе Владикавказ Знаур Макиев.
"До конца года на восьмикилометровом участке Транскама будут установлены подпорные низовые и верховые стены, которые защитят дорогу от камнепада и паводков", — сказал Макиев.
По его словам, сооружения устанавливаются на одном из опасных участков, который чаще всего подвержен камнепаду, а во время паводков река Ардон сильнее всего подмывала дорогу.
Кроме того, на этом участке в настоящее время прокладывается новая дорога, устанавливаются водопропускные трубы.
"Транскавказская автомагистраль часто подвержена камнепаду, но мы взяли наиболее опасные участки и оборудуем их спецсооружениями. Работа будет продолжена и в дальнейшем", — отметил Знаур Макиев.
ТАСС: последние новости
Глава минфина США заявил, что санкции в отношении России будут применяться осторожно Fitch отозвало рейтинги "Русала" Нефтепродукты в НАО будет поставлять "Газпромнефть - Региональные продажи"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США194
В Кремле прокомментировали заявление Трампа142
Путин прокомментировал мировую обстановку417
Трамп готовит Россию к войне256
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа153
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение