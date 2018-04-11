Сооружения против камнепадов и паводков установят на 8 км Транскама

ВЛАДИКАВКАЗ , 11 апреля. / ТАСС /. Восьмикилометровый участок Транскавкавказской автомагистрали, соединяющий Россию Южной Осетией , оборудуют в 2018 году сооружениями, защищающими дорогу от камнепада и паводков. Об этом журналистам во время пресс-тура сообщил заместитель директора филиала ФКУ «Упрдор Кавказ» в городе Владикавказ Знаур Макиев.

"До конца года на восьмикилометровом участке Транскама будут установлены подпорные низовые и верховые стены, которые защитят дорогу от камнепада и паводков", — сказал Макиев.

По его словам, сооружения устанавливаются на одном из опасных участков, который чаще всего подвержен камнепаду, а во время паводков река Ардон сильнее всего подмывала дорогу.

Кроме того, на этом участке в настоящее время прокладывается новая дорога, устанавливаются водопропускные трубы.

"Транскавказская автомагистраль часто подвержена камнепаду, но мы взяли наиболее опасные участки и оборудуем их спецсооружениями. Работа будет продолжена и в дальнейшем", — отметил Знаур Макиев.