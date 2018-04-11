ФАС предлагает вернуть регулирование цен на морские перевозки между Крымом и Краснодарским краем

Аналогичный закон № 86-ФЗ, принятый в апреле 2015 года, действовал до 1 января 2018 года.

Авторы документа указывают, что этот закон является социально-значимым для регионов.

«В связи с окончательным вводом в эксплуатацию Крымского моста через Керченский пролив считаем целесообразным ограничить срок действия указанного федерального закона до 01.01.2020», — говорится в пояснительной записке.

Мост свяжет полуостров Крым с материковой частью страны. Он проходит над Керченским проливом, его протяжённость достигает 19 километров. Переправа состоит из двух частей — железнодорожной и автомобильной.

Автомобильное движение по мосту планируют запустить в мае 2018 года, железнодорожное — в декабре 2019 года.