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ФАС предлагает вернуть регулирование цен на морские перевозки между Крымом и Краснодарским краем
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ФАС предлагает вернуть регулирование цен на морские перевозки между Крымом и Краснодарским краем 

Парламентская газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Федеральная антимонопольная служба разработала федеральный закон о регулировании тарифов на морские перевозки пассажиров и автомобилей между портами Крыма и Краснодарского края, который будет действовать до 2020 года. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Аналогичный закон № 86-ФЗ, принятый в апреле 2015 года, действовал до 1 января 2018 года.
Авторы документа указывают, что этот закон является социально-значимым для регионов.
«В связи с окончательным вводом в эксплуатацию Крымского моста через Керченский пролив считаем целесообразным ограничить срок действия указанного федерального закона до 01.01.2020», — говорится в пояснительной записке.
Мост свяжет полуостров Крым с материковой частью страны. Он проходит над Керченским проливом, его протяжённость достигает 19 километров. Переправа состоит из двух частей — железнодорожной и автомобильной.
Автомобильное движение по мосту планируют запустить в мае 2018 года, железнодорожное — в декабре 2019 года.
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