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Исторический дом в Королеве может рухнуть в любой день
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Исторический дом в Королеве может рухнуть в любой день 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Королеве историческая четырехэтажка 1938 года постройки в центре города на грани разрушения. В доме проваливается пол, рушатся стены, по полу в подъездах бегают крысы, но, коммунальщики бездействуют.
Более 20 лет в доме не делали ремонт. Жители боятся, что скоро совсем останутся без жилья. Съемочная группа программы «Добродел» отправилась разбираться в ситуации.
В управляющей компании сказали, что капитальный ремонт будет сделан только в 2019 году, а временное устранение всех неполадок обещали уже на этой неделе. Вместе с жителями, на месте проведут осмотр лично директор управляющей компании и главный инженер. Как оказалось, до этого заявок в саму управляющую компанию от жителей дома не поступало.
Обращения в управляющую компанию и вправду очень важны. Необходимо приходить на приемы лично. По возможности находить ГОСТы, которые просрочили коммунальщики, и предоставлять их. Тогда они просто не имеют права игнорировать обращение, особенно живое.
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