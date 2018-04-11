Исторический дом в Королеве может рухнуть в любой день

В Королеве историческая четырехэтажка 1938 года постройки в центре города на грани разрушения. В доме проваливается пол, рушатся стены, по полу в подъездах бегают крысы, но, коммунальщики бездействуют.

Более 20 лет в доме не делали ремонт. Жители боятся, что скоро совсем останутся без жилья. Съемочная группа программы «Добродел» отправилась разбираться в ситуации.

В управляющей компании сказали, что капитальный ремонт будет сделан только в 2019 году, а временное устранение всех неполадок обещали уже на этой неделе. Вместе с жителями, на месте проведут осмотр лично директор управляющей компании и главный инженер. Как оказалось, до этого заявок в саму управляющую компанию от жителей дома не поступало.

Обращения в управляющую компанию и вправду очень важны. Необходимо приходить на приемы лично. По возможности находить ГОСТы, которые просрочили коммунальщики, и предоставлять их. Тогда они просто не имеют права игнорировать обращение, особенно живое.