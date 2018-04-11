Ещё
Поклонская прокомментировала ошибку с декларированием участка Слуцкого
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня
Отставка правительства, россияне без валюты и другие события дня

Поклонская прокомментировала ошибку с декларированием участка Слуцкого 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Комиссия ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, рассмотрела обращение от Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в отношении депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого о якобы наличии у него незадекларированнного участка на Рублевке, ошибка в документах была вызвана техническими причинами, неточности устранены в справках за 2017 год, заявила глава комиссии Наталья Поклонская.
"Были предварительно рассмотрены все обращения, поступившие на имя председателя комиссии — на мое имя. Даже от тех лиц, которые не являются субъектами, инициирующими проверку нашей профильной комиссии. То есть, в частности, это обращение Фонда борьбы с коррупцией Навального по Слуцкому", — заявила Поклонская журналистам в среду.
"Данное обращение также было рассмотрено, но при этом к заседанию мною направлялось письмо в адрес директора Фонда борьбы с коррупцией, чтобы в адрес комиссии на заседание на сегодняшний день была предоставлена информация о том, каким образом поступили документы юридические относительно Слуцкого, касаемо его недвижимого имущества", — добавила она.
Поклонская пояснила, что в силу закона о персональных данных такие документы не могут находиться в открытом доступе. «Однако ничего на мое письмо… не последовало из Фонда борьбы с коррупцией», — сообщила она.
"Помимо этого, аналогичная ситуация в части предоставления справок декларирования земельных участков под недвижимость возникла не только у Слуцкого, но и у ряда других депутатов, которые в том числе, как и Слуцкий, обращались уже… о внесении исправлений в декларацию", — добавила депутат.
Как отметила парламентарий, по «техническим причинам», в силу того, что «не было ранее подобных проблем», депутаты сдавали декларацию и указывали в справке о доходах отдельно дом и отдельно участок земли. «Но если эта земля под домом находится под отдельным юридическим документом, то, конечно же, ее надо указывать. И в этом получилась нестыковка. И некоторые депутаты не всегда обращали на это внимание, а потом при предъявлении соответствующих справок, чтобы внести изменения, срок прошел», — сказала она.
Поэтому новая информация, с ее слов, уже указана в декларациях за 2017 год, в том числе и со стороны Слуцкого. «То есть на сегодняшний день тех упущений, которые были допущены в декларации за 2016 года, на сегодняшний день нет», — заключила Поклонская.
РИА Новости: последние новости
Fitch ухудшило ожидания по рейтингу "Русала" Путин: Россия заинтересована в развитии отношений с ОАЭ и Сальвадором Израиль пообещал поддержать участие России в обновлении музея "Собибор"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявления России о новом оружии встревожили США194
В Кремле прокомментировали заявление Трампа142
Путин прокомментировал мировую обстановку417
Трамп готовит Россию к войне256
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа153
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение