Поклонская прокомментировала ошибку с декларированием участка Слуцкого

"Были предварительно рассмотрены все обращения, поступившие на имя председателя комиссии — на мое имя. Даже от тех лиц, которые не являются субъектами, инициирующими проверку нашей профильной комиссии. То есть, в частности, это обращение Фонда борьбы с коррупцией Навального по Слуцкому", — заявила Поклонская журналистам в среду.

"Данное обращение также было рассмотрено, но при этом к заседанию мною направлялось письмо в адрес директора Фонда борьбы с коррупцией, чтобы в адрес комиссии на заседание на сегодняшний день была предоставлена информация о том, каким образом поступили документы юридические относительно Слуцкого, касаемо его недвижимого имущества", — добавила она.

Поклонская пояснила, что в силу закона о персональных данных такие документы не могут находиться в открытом доступе. «Однако ничего на мое письмо… не последовало из Фонда борьбы с коррупцией», — сообщила она.

"Помимо этого, аналогичная ситуация в части предоставления справок декларирования земельных участков под недвижимость возникла не только у Слуцкого, но и у ряда других депутатов, которые в том числе, как и Слуцкий, обращались уже… о внесении исправлений в декларацию", — добавила депутат.

Как отметила парламентарий, по «техническим причинам», в силу того, что «не было ранее подобных проблем», депутаты сдавали декларацию и указывали в справке о доходах отдельно дом и отдельно участок земли. «Но если эта земля под домом находится под отдельным юридическим документом, то, конечно же, ее надо указывать. И в этом получилась нестыковка. И некоторые депутаты не всегда обращали на это внимание, а потом при предъявлении соответствующих справок, чтобы внести изменения, срок прошел», — сказала она.

Поэтому новая информация, с ее слов, уже указана в декларациях за 2017 год, в том числе и со стороны Слуцкого. «То есть на сегодняшний день тех упущений, которые были допущены в декларации за 2016 года, на сегодняшний день нет», — заключила Поклонская.